„Někteří hráči si teď zavřeli cestu do základní sestavy, protože, ač je to příprava, tak takový přístup vůbec neakceptuju. Pošlapali si to, co předváděli předchozí měsíc a čtvrt. Protože dnes tam nebylo absolutně nic z toho, co teď chceme hrát,“ ulevil si Trousil po utkání.

Jeho výtky ale směřovaly hlavně ke druhému poločasu. V tom prvním měl Vyškov hru pod kontrolou. Jako první sice zahrozili hosté nebezpečnou hlavičkou Holka, ale odpověď druholigového favorita byla přesvědčivá. Z protiútoku Dani Lual gólovou šanci spálil, ale o pár minut později už byl Barnabáš Lacík dostatečně důrazný a nadvakrát zblízka dostal míč do sítě hostů. Bohužel další dobře rozehrané akce se už do úspěšné koncovky dotáhnout nepodařilo.

Příprava:

MFK Vyškov–FK Hodonín 1:3

Poločas: 1:0. Branky: 10. Lacík – 51. a 87. Patrik Švantner, 68 Langer. Hráno ve Zbýšově.

Vyškov: Kinský (46. Kvapil) – Klesa, Matys, Němeček – Cabadaj – Lual, Kratochvíla, Lacík – Weber, Moučka – Vintr. Střídali: Kanakimana, Traore, Lahodný, Fofana, Alexis. Trenér: Jan Trousil.

Hodonín: Opálka (46. Maňák) – Helísek, Kyselka, Dressler, Sukup – Patrik Švantner, Langer – Kadlec, Pazdera, Kosorín – Holek. Střídali: Bohun, Fila, Mazuch, Vrablic, Jágr. Trenér Pavol Švantner.

„V první půlce jsme neměli problémy s pohybem, nebo, že bychom nechtěli hrát. Byla tam dobrá kombinace, akorát ta produktivita je teď pořád z naší strany slabá. Nemáme toho koncového útočníka, který by dobré akce z křídel, kdy to tam lítá před bránu, zakončoval. Tak, jak to ve druhém poločase předvedli Hodonínští,“ kvitoval vyškovský lodivod výkon v prvním poločase.

Do druhého udělali oba trenéři několik změn v sestavě a obrázek hry se diametrálně změnil. Vyškovská rozehrávka nesměřovala dopředu a ostře kontrastovala s rychlými přímočarými brejky Hodonínských, kteří třemi góly skóre otočili a dalších několik šancí pozahazovali, nebo zakončení stihla zabránit vyškovská obrana i brankář Kvapil.

„Druhý poločas absolutně nerespektuju. Naprosto odevzdaný výkon. Je to první špatný poločas v celé této letní přípravě, ale to nic a nikoho neomlouvá. Někteří naši plejeři si mysleli, že jim po slušném prvním poločase nikdo nemůže ublížit a šeredně se zmýlili. Hodonín má dostatečně zkušené mužstvo, i z hráči, kteří prošli první ligou, a dal nám lekci. Takže tohle si samozřejmě v pátek vyhodnotíme, určitě to jen tak nepřejdeme,“ naznačil „dohru“ Trousil.

Tomu pro zranění a nemoci chybělo několik hráčů, kteří zřejmě mají do základu hodně blízko. Krška, Štěpánek, Oulehla, Ilko a další. Ale jejich absencí Trousil poločasový kolaps neomlouvá.

„Kdyby se klukům nedařilo a prohrajete, to se stát může, ale po tom prvním poločase, kdy se hráčům ještě chtělo, tak nerozumím tomu, proč ve druhém poločase se jim nechtělo vůbec. Hodonín měl daleko víc šancí, než na ty tři góly. My jsme si ve druhém poločase při té chůzi a profesorském fotbale pěti šesti hráčů prakticky nic nevytvořili,“ dodal k hodnocení.