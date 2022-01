I pro Sigmu to byl první letošní zápas a oba týmy jej tak i pojaly. „Zápas útočný, hodně šancí na obou stranách, živelný fotbal. Kluci po té měsíční pauze hráli s chutí. Myslím si, že to splnilo svůj účel,“ ujistil po zápase trenér Vyškovanů Jan Trousil.

Přehlídka šancí začala už ve 4. minutě, kdy Patrik Slaměna, na podzim hostující ve Vyškově, prověřil svého bývalého spoluhráče v brance MFK Štěpána Spurného. Ten jeho střelu vyrazil. Vyškované kontrovali hlavičkou Jaromíra Srubka po rohovém kopu, kterou olomoucký gólman jen bezmocně sledoval, jak těsně přelétá břevno. O dvě minuty později ale už Tadeáš Stoppen lovil míč ze sítě, když po rohu zblízka dorážel Šimon Chwaszcz.

Zimní Tipsport liga

1. kolo:

SK Sigma Olomouc

– MFK Vyškov 4:2

Poločas: 2:1. Branky: 16. Matoušek, 37. Slaměna z pen, 51. vlastní (Srubek), 66. Spáčil. – 6. Chwaszcz, 68. O. Vintr. Rozhodčí: Zaoral – Podaný, Líkař. Diváků: 50. Hráno ve Fotbalovém centu Zbrojovky Brno v Brněnských Ivanovicích.

Olomouc - 1. poločas: Stoppen – Látal, Poulolo, Jemelka, Sláma – Matoušek, Daněk, Sedlák, Slaměna, Uriča – Hadaš. 2. poločas: Stoppen – Slavíček, Poulolo, Beneš, Sláma – Zahradníček, Spáčil, Sedlák, Langer, Uriča – Hadaš (62. Fiala). Trenér: Jiří Saňák.

Vyškov: Spurný – Olšanský, Srubek, Sikira (46. Matys), Lacík (46. Štěpánek) – Lahodný – Macej (71. Smrčka), Cabadaj (71. Oulehla), Moučka (46. Martiník), O. Vintr – Chwaszcz (46. Burac). Trenér: Jan Trousil.

Po deseti minutách rovněž zblízka propálil Spurného Jakub Matoušek na 1:1 a Olomoučtí začali postupně přebírat otěže zápasu. Do vedení je dovedl proměněnou penaltou Slaměna a hned na začátku druhého poločasu si centr Tomáše Zahradníčka v tísni nešťastně srazil do vlastní branky Srubek.

„Z naší strany tam byly dobré individuální výkony, Sigma samozřejmě byla lepší, je to ligový mančaft. Nás utkání prověřilo a hlavně kluky, kteří ještě v konfrontaci s první ligou nebyli. Určitě ze zápasu nejsem zklamaný. Možná jsme mohli líp využívat šance, bylo jich docela dost, ale ke konci jsme si to zkomplikovali nějakou těžkou přihrávkou. Ale jinak to byl fotbal nahoru – dolů a výsledek mně nevadí,“ dodal k hodnocení kouč MFK.

Po třetím gólu Olomoučtí brzy přidali čtvrtý a konečnou podobu výsledku dal mazáckým lobem z levé strany a poměrně velké vzdálenosti Ondřej Vintr.

Sigma přijela do Brna bez svého nachlazeného hlavního trenéra Václava Jílka. Jeho asistent Jiří Saňák se, stejně jako Trousil, nechtěl výsledkem příliš zabývat.

„Bylo to naše první přípravné utkání, které patří do kondičního bloku, takže o nějakých šancích a gólech to nebylo. Měli jsme tu víceméně kluky, které jsme do přípravy vytáhli z béčka a z dorostu a ty, co se vrátili z hostování. Takže mládí, doplněné o zkušené stopery Jemelku s Benešem. Chtěli jsme vidět hlavně ty stažené z hostování. Musím říct, že vesměs se předvedli v dobrém světle,“ kvitoval Saňák.

Vyškovský tábor mohou hodně potěšit jeho slova, která dodal k hodnocení právě na adresu Patrika Slaměny.

„Říkal jsem to i trenéru Trousilovi, že takhle by to mělo vypadat, když jde hráč na hostování. Vrátí se v pohodě, je připravený, nemá žádný problém. Patrik určitě naznačil, že má šanci zabojovat o kádr áčka. A určitě je to taky dobrá vizitka práce všech ve Vyškově. Berou kluky, kteří se nedostanou do prvoligových kádrů a dávají jim šanci se rozehrát a postupně získávat ostruhy třeba i pro první ligu,“ ocenil Saňák nejen výkon samotného hráče.

Další přípravné utkání sehrají Vyškovští v sobotu na domácím umělém trávníku s Hodonínem (11.00). Pak v rychlém sledu následují další dva zápasy Zimní Tipsport ligy v Brněnských Ivanovicích, v úterý 18. ledna s Trenčínem a v sobotu 22. se Zbrojovkou.

„S Hodonínem dostanu šanci jiní kluci, ale znova to bude hlavně o tom, aby to mělo kondiční charakter. Ty fotbalové věci a co se týká taktiky, ty přijdou na pořad později. Je tady hodně nových a mladých kluků. Teď nás trénuje skoro třicet a další hráči mají ještě přijet. Takže po dalších dvou třech zápasech musíme kádr zúžit. Ale znova říkám, kluci se o to rvou a bude jenom na nich, kdo u nás zůstane,“ zdůraznil Trousil.