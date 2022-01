Na vyškovském umělém trávníku hosté potvrdili, že to s návratem do Moravskoslezské ligy myslí vážně. Přijeli v silné sestavě, ale zejména v prvním poločase byli pod velkým tlakem domácích. Ti měli víc šancí, než na tři góly a dvakrát nastřelili břevno.

Příprava:

MFK Vyškov – FK Hodonín 3:0

Poločas: 3:0. Branky: Dan Jambor, Hanuš, Burac.

Vyškov: Vitásek - Oulehla (70. Olšanský), Smrčka, Štěpánek (46. Sikira), Hanuš (30. Ilko) - Martiník (46. Skopenko), Todorič (46. Moučka), Tomáš Langer (70. Zimmermann) - Dan Jambor, Lacík - Burac (30. Macej). Trenér: Jan Trousil.

„Hodonín řadím mezi třetiligové týmy a postavil nejsilnější jedenáctku, co mohl. Hlavně v prvním poločase jsme je přehrávali a dali jsme pěkné góly. Soupeře jsme nepouštěli do zakončení. Takže první půlka byla velice dobrá. Do druhého poločasu jsme udělali změny a výkon už nebyl takový, jako v první půlce, ale šance, které šly vyřešit do gólu, jsme měli,“ dodal kouč MFK.

Stejně jako se Sigmou Olomouc (2:4) vyškovský lodivod nevyvozuje z výsledku žádné závěry. Sledoval především výkony mladých adeptů na dres nováčka FORTUNA:NARODNÍ LIGY.

„Potěšily mne výkony některých kluků, kteří jsou na hraně toho, jestli tady mají zůstat nebo ne. Výborný výkon předvedl Dan Jambor, nad kterým samozřejmě nic nevisí, protože je naším hráčem. Výborný byl Tomáš Langer ve středu zálohy. Na levé záloze mě potěšil ještě ne dvacetiletý Barnabáš Lacík, kterého jsme oproti Olomouci posunuli o jednu řadu dopředu a zahrál výborně. Dobře si taky vedl Filip Smrčka. Ale musím říct, že nebyl nikdo, kdo by klesl do průměru a někteří kluci tomu dali tu nadstavbu. Celý mančaft organizačně šlapal, za celý zápas jsme Hodonín nechali vystřelit na branku jen dvakrát. Takže defenzíva předvedla výborný výkon, pochvalu si zaslouží i brankář David Vitásek, který se vrátil z Blanska a bylo vidět, že na sobě dost pracoval. Využil toho hostování, došel s pokorou a začal na sobě makat. Tak to má vypadat,“ chválil Trousil.

Jeho mužstvo v tomto týdnu čekají asi těžší prověrky. V úterý nastoupí v Trenčíně (18.00) proti účastníku slovenské nejvyšší soutěže a v sobotu dopoledne na umělém trávníku v Brněnských Ivanovicích proti Zbrojovce Brno (10.30). Oba zápasy jsou součástí Zimní Tipsport ligy.