Přípravné utkání:

MFK Senica – MFK Vyškov 1:1

Poločas: 1:1. Branka Vyškova: 30. Kanakimana, hráno v Březí u Mikulova.

Sestava Vyškova: Spurný – Badys, Matys, Štěpánek, Němeček – Kanakimana, Lahodný, Weber, Ilko – Fofana – Kratochvíla.

Ve 46. minutě střídali: Oulehla, Jaroš, Jambor, Vintr, Moučka, Cabadaj, Macej, Dani Lual.

„Na to, že to byl první zápas a navíc po pěti dnech kondičního drilu, tak to byl z naší strany výborný zápas a je škoda, že jsme to nedotáhli do výhry. Ale výkonem se silným soupeřem, který teď postoupil do první ligy, jsem spokojený. Přes velké vedro se hrálo v dobrém tempu. Inkasovali jsme hodně lacino, ale po vyrovnání jsme byli lepší herně, a také na na střely na branku a vyložené šance. Jambor šel sám na branku, další dvě příležitosti měl Beny (Kanakimana, pozn. red.), gól mohl dát Macej a další hráči,“ komentoval zápas kouč Vyškovanů.

Jeho tým bude v dalších dnech pokračovat v kondičním bloku, jehož herním vrcholem bude zápas s prvoligovou Sigmou Olomouc (středa 29. 6. v 10.30 hod. ve Slatinicích). Pak odjede na soustředění do Velkých Losin.

„Teď v neděli budeme hrát v Morkovicích (16.00) a asi tam pojedeme všichni. Ale bude to zápas v rámci oslav jejich výročí založení fotbalu, takže to bude spíš takové volnější a fotbal pro lidi. Důležitá pro nás bude Olomouc a blok, který nás čeká po soustředění,. V něm se utkáme se Zlínem a Slováckem a pak už budeme zužovat kádr,“ doplnil Trousil.