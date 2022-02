Příprava:

MFK Vyškov - MFK Skalica 0:0

Vyškov – I. poločas: Essele - Olšovský, Srubek, Matys, Oulehla - Cabadaj, Lahodný - Jambor, Moučka, Lacík – Galuš.

II. poločas: Essele (79. Sehnal) - Klesa, Harušťák, Štěpánek, Ilko - Nyanko, Aykroyd – O. Vintr, Macej, Jaroš – Simr. Trenér: Jan Trousil.

„Zakončili jsme měsíc hrubé fyzické přípravy, a taky zkoušení nových hráčů. Bylo tu třicet kluků a dnes to bylo stejné, vystřídali jsme dvě jedenáctky. V obou poločasech dobře pracovala defenzíva a soupeř se nedostal do šance, ale chybí mně větší kvalita ve finální fázi. Už před velkým vápnem je to strašně zbrklé. Těch situaci, které by mohly skončit gólem, bylo dost, ale prostě finální fázi nezvládneme. Pořád je to o tom, že hledáme útočníka na hrot k Pavlovi Simrovi,“ nechtěl Trousil příliš pitvat výkon ani výsledek.

V Antalyi si fotbalisté Vyškova zahrají s Gruzinci. Druhý soupeř je v jednání

Do Turecka tým odletí v neděli ráno z Vídně a kromě tréninku jsou v programu dvě přípravná utkání.

„V Antayii budeme samozřejmě už na přírodním trávníku a už to budou vyloženě věci do zápasu, práce s balónem, taktika, standardní situace. Kádr se nám už rýsuje. Máme čtyři mladé velice nadějné stopery, velmi dobře zapadl Radim Olšanský, o místo v základu si výkony říká Jiří Oulehla, který se vrátil z Otrokovic. Zatím žádný přípravný zápas neodehrál po operaci ruky David Němeček, ale už trénuje a do Turecka poletí. Na střed a kraje zálohy máme mladé a běhavé hráče, to je pořádku, ale jak jsem naznačil, pořád nás trochu trápí pozice vedle Pavla Simra,“ zopakoval kouč MFK.