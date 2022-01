„Trenčín je rychlé, běhavé a technické mužstvo, které hodně drží balon. To předvedli i s námi. V první půlce byli lepší, byli víc na balónu, i když ve finální fázi nebyli moc nebezpeční. Dostávali se před vápno, ale tam dobře pracovala naše defenzíva. S tou jsem byl spokojený, ale v prvním poločase opravdu jen s defenzívou. To, co jsme předvedli do ofenzívy naopak bylo obrovským zklamáním. Nebyl tam jediný hráč, který by to na sebe vzal a chtěl udělat něco překvapivého. Bylo to strašně zbrklé a splašené, vpředu jsme vůbec nepodrželi balón. Mohli jsme si dovolit daleko víc, ale byla tam zbytečná nervozita,“ lamentoval trenér Vyškovanů Jan Trousil.

Zimní Tipsport liga

2. kolo:

AS Trenčín – MFK Vyškov 1:1

Poločas: 0:0. Branky: 87. Ghali – 84. Cabadaj. Rozhodčí: Dohál – Vitko, Kuba. ŽK: Kupusovič, Pires (oba Tr.). Diváků: 50. Hráno na UT v Trenčíně.

Trenčín: Babka – Mičuda, Pires (71. Semedo - 73. Pires), Pirinen (64. Bagín), Kozlovský (46. Madu) – Zubairu (64. Ibrahim), Hollý, Kmeť (46. Gajdoš) – Gaži (64. Demitra - 71. Letenay), Jendrišek (46. Kupusovič), Ghali. Tréner: Juraj Ančic.

Vyškov: Essele - Olšanský, Srubek, Matys, Ilko (46. Oulehla – 83. Cabadaj) – Macej (46. Dan Jambor), Lahodný (46. Tomáš Langer), Cabadaj (46. Štěpánek), Ondřej Vintr (18. Lacík) – Moučka – Chwaszcz (46. Smrčka). Trenér: Jan Trousil.

Paradoxně přes jasnou domácí převahu přišly největší šance první půle před trenčínskou brankou. Po dvou akcích Olšanského nastřelil Cabadaj břevno a Lacík netrefil prázdnou branku.

Vyškovský lodivod původně plánoval vypouštět mladé „pušky“ na hřiště až v průběhu druhého poločasu, ale dění na hřišti ho přinutilo udělat větší změny již o přestávce.

„Do druhého poločasu jsme zkraje nechtěli do sestavy nějak výrazně sahat, ale ty výkony hráčů nás k tomu donutily. Šanci dostali kluci, kteří měli jít až někdy kolem sedmdesáté minuty. A druhý poločas byl opravdu diametrálně rozdílný. Dostali jsme se do hry, byli jsme na míči, vyrovnali jsme hru a dostávali se do zakončení,“ komentoval Trousil tentokrát už smířlivějším tónem.

První změna v sestavě ovšem přišla již po čtvrthodině. Ondřej Vintr před zápasem avizoval nějaké zdravotní problémy, ale chtěl to zkusit. Nešlo to a řekl si o střídání. V závěru se pak na hřiště vrátil Tomáš Cabadaj za zraněného Jiřího Oulehlu. Okamžitě se dostal k míči a pěkným gólem završil vydařenou herní pasáž hostů. V ní se razantním samostatným únikem předvedl Barnabáš Lacík a gólové parametry měla střela Tomáše Langera. Škoda, že hosté vedení neudrželi, když v samotném závěru nezvládli klasickou herní situaci.

„Klukům jsem to ukazoval hned v autobuse. V zápase takových centrů před branku dobře odehráli snad třicet, ale v tuhletu jedinou chvíli jsme dobře nezdvojili. Olšanský měl na sebe dva hráče, jeden ho odstavil a druhý dal hlavou na 1:1,“ popsal vyrovnání Trousil.

V celkovém hodnocení pak ale byl spíše pozitivní. Speciálně pochválil mladého brankáře Borise Esseleho a Filipa Smrčku, který šel překvapivě na hrot místo Šimona Chwaszcze.

„Šimon neudržel balón, Filip ano, měl výborné věci dobře napadal, a hlavně proto jsme se dostali do hry. Zápas na tu remízu byl. Mě samozřejmě těší, že jsme neprohráli, že jsme se vyrovnali první slovenské lize. Oni mají hodně cizinců a ti Afričané, hráči z Argentiny nebo Brazílie jsou výborní v pohybu s míčem. Pro některé naše kluky to byl takový první střet s takovým fotbalem a přesvědčili se, že musí daleko víc pracovat do rychlosti s balónem. V tom to trošičku některým nastavilo zrcadlo. Na začátku nastoupila většina hráčů, se kterými do druhé ligy počítáme, takže jejich výkon byl špatný. Jak jsem řekl, vyjma brankáře a té defenzívní čtyřky. Celkově jsem ale spokojený s tím, co předvedli kluci, kteří jsou na hraně toho, jestli u nás zůstanou. Jestli takovým způsobem budou pracovat, tak určitě nebudu chtít, aby z týmu odcházeli,“ naznačil Trousil.

Další těžká prověrka jeho týmu přijde už v sobotu, kdy se v posledním utkání Tipsport ligy Vyškované utkají se suverénem druhé ligy domácí Zbrojovkou Brno. Zápas se bude hrát od 10.30 hodin na umělém trávníku zbrojováckého fotbalového centra v Brněnských Ivanovicích.