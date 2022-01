Přípravný zápas:

MFK Vyškov – FK Hodonín

Sobota 15. ledna, 11.00 hodin, UT za stadionem Za parkem.

„Já Hodonín neberu jako divizní mužstvo, ale jako třetiligové. Už dávno se do Moravskoslezské ligy měli vrátit, ale vždycky je zastavil covid. Je to zkušené mužstvo a pro přípravu pro nás ideální soupeř. My postavíme výhradně mladé kluky a ty, co v zimní přípravě zkoušíme. Z podzimního základu tedy asi nebude hrát nikdo,“ sdělil trenér MFK Jan Trousil, s tím, že hráči, kteří nejsou v nominaci na zápas, budou mít od devíti hodin trénink.

Výsledek zápasu s Olomoucí se započítává do Zimní Tipsport ligy. Vyškovští podali snaživý výkon a olomouckým mladíkům byli rovnocenným soupeřem. I proto Trousil nedělal z porážky žádné závěry a veřejně nehodnotil výkony jednotlivců. Do 71. minuty se ve středu zálohy staral o režii vyškovské hry Tomáš Cabadaj, který na podzim nastoupil ve dvanácti zápasech druhé ligy.

Fotbalisté Vyškova podlehli Sigmě. Trousil je s prověrkou nových tváří spokojený

„Je znát, že máme spoustu nových kluků a bude si to sedat. Během pauzy jsme plnili individuální plány, takže fyzicky bychom měli být nachystaní dobře. Noví kluci se samozřejmě musí sžít s prostředím, ale máme před sebou dostatek času, abychom vše vyladili. Chceme v zápasech co nejlépe sehrát, abychom šli do jarní fáze maximálně připraveni,“ ujistil Cabadaj na startu zimní přípravy.

V následujícím týdnu Vyškovští sehrají další dva zápasy Zimní Tipsport ligy na umělém trávníku Fotbalového centra Zbrojovky v Brně-Brněnských Ivanovicích. V úterý 18. ledna s Trenčínem (18.00) a v sobotu 22. ledna se Zbrojovkou (10.30).