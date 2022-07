Příprava:

MFK Vyškov

– 1. SC Znojmo FK 2:0

Poločas: 0:0. Branky: 74. (pen) a 90. (pen.) Vintr. Rozhodčí: Zaoral – Caletka, Pospíšil. Diváků: 150. Hráno ve Slavkově u Brna.

Vyškov: Kinský – Ilko, Fofana, Matys, Oulehla (65. Němeček) – Kanakimana (46. Lual), Lahodný (60. Cabadaj), Weber (60. Klesa), Krška (79. Kratochvíla), Lacík (46. Moučka) – Kratochvíla (60. Vintr). Trenér: Jan Trousil.

Znojmo: Chmiel – Jurcisin, Krakovčik, Prokeš, Tulumbataar (65. Kartišovs) – Špaček (87. Pálfi), Bartůněk, Nnadi, Kartišovs (46. Berete) – Kumanský, Lukčo. Trenér: Michal Pacholík.

„To, co jsme předváděli v koncovce se jen tak nevidí. Kolik a jakých gólových situací jsme schopní zahodit. Znojmo hrálo v bloku devíti lidí před vápnem a šest hráčů bylo v řadě v obraně. První půlku jsme si s tím velmi dobře poradili, měli jsme tam obrovské gólové šance, které ale kluci je trestuhodně spalují. Dali jsme dva góly jenom z penalt, i když tam byly dobré náběhy. Třeba i při těch penaltách. Ale kdyby to rozhodčí nezapískali, tak bychom s tím možná naložili stejně jako s předchozími šancemi…“ mj. po zápase poznamenal trenér Jan Trousil.

V prvním poločase fandové na slavkovské tribuně opravdu jen kroutili hlavami, co všechno je možné zahodit. Za všechny je možné uvést šanci Kratochvíly ve 30. minutě. Opakovanou střelu z dálky aktivního Pavola Ilka znojemský brankář Chmiel s námahou jen vyrazil před sebe a zůstal ležet. Jenže zezadu nabíhající a nebráněný vyškovský hrot jej hned dvakrát trefil a poslední dorážka už z těžkého jen prolétla podél brankové čáry. Ale v podobných pozicích bylo před ním i potom hned několik jeho spoluhráčů.

„Je tam obrovská zbrklost. Kdyby to byl jeden hráč, ale nás se v těch šancích dnes vystřídalo pět nebo šest. Soupeř se kromě jedné hlavičky do zakončení nedostal, tam to bylo v pořádku. A i ta hra, co se týká ofenzívy, byla slušná, ale ta koncovka je úplně bídná. Ale jiné hráče nemáme, takže v týdnu musíme hlavně pracovat na jejich psychice, co se týká právě té koncovky. Nejsme naivní, že ve druhé lize budeme mít za zápas deset šancí jako tady. Může rozhodovat i jediná proměněná,“ dodal Trousil.

Ve druhém poločase už herní převaha druholigového favorita nebyla tak zřetelná, a také brankář Kinský musel vytáhnout minimálně dva těžší zákroky. Nový znojemský lodivod Michal Pacholík proto neměl důvod ke špatné náladě ani po porážce.

„Za bojovnost i výkon musím kluky pochválit. Momentálně nám chybí šest zraněných hráčů ze základní sestavy, takže jsme poskládali takovou improvizovanou sestavu. Tušili jsme, co nás čeká. Tedy, že budeme hrát většinu času bez balónu a budeme bránit v bloku. To se nám vlastně dařilo, i když těch šancí tam soupeř měl dost. Je tety paradoxní, že z takových tutovek nedal žádnou a prohráli jsme penaltami, které jsme mu fauly sami nabídli,“ zhodnotil zápas bývalý hráč Vysočiny Jihlava, s níž v roce 2006 vybojoval historický první postup do nejvyšší soutěže.