Vyškovští mají za sebou nad očekávání výborný vstup do Moravskoslezské ligy. Vyhráli všechny tři zápasy. Na trávníku divizních Skaštic chtějí pohodu v klubu i v kabině potvrdit, i když se sestava bude hodně lišit o té mistrovské.

MOL Cup – 1. kolo

TJ Skaštice – MFK Vyškov

Středa 26. srpna, 17.30 hodin



Krajský přebor – dohrávka 2. kola

Tatran Rousínov - SK Líšeň B

Úterý 25. srpna, 17.30 hodin

Tabulka:

8. Líšeň B 2 1 0 1 4:2 3

14. Rousínov 2 0 1 1 0:4 1

„Do základu nastoupí všichni kluci, kteří ligu nehráli nebo střídali, plus nový hráč z Prostějova Alex Pernatskyi a do branky půjde Tadeáš Sova. Hráči ze základu by si to měli rozdělit v poločase, nebo podle vývoje utkání. Chci nechat odpočívat Pavla Simra a Michala Klesu,“ naznačil složení základní jedenáctky trenér Jan Trousil.

Ve Skašticích čeká jeho tým běhavý soupeř a hřiště menších rozměrů. Ve třech podzimních divizních zápasech uhrály dvě výhry a se šesti body jsou na sedmém místě tabulky.

„Viděl jsem jejich jeden zápas. Jsou tam šikovní mladí hráči a mají tam zkušené Lukáše Motala a Zdeňka Konečníka, kteří si zahráli první ligu ve Zlíně. Nečeká nás tam nic jednoduchého, ale jedeme postoupit. Bude to tedy jakási prověrka hráčů, kteří neměli zápasové vytížení v mistrácích,“ dodal Trousil.

Utkání Líšně B s Rousínovem se ve druhém kole krajského přeboru mělo hrát v Blažovicích, kde má rezerva druholigového klubu domácí hlavní stan, ale pro nezpůsobilý terén bylo odloženo. Nakonec si aktéři pořadatelství dokonce vyměnili, takže „repete“ uvidí fanoušci v Rousínově. Termín uprostřed týdne ovšem nehraje domácím příliš do karet. Dá se očekávat, že brněnský tým posílí více lidí ze širšího kádru áčka. Navíc Rousínov se v krajském přeboru trápí. Ve dvou zápasech zatím nedal ani jeden gól a sobotní domácí remíza 0:0 s Dostou Bystrc je rozhodně ztráta.

„My se zatím nemůžeme chytit hlavně střelecky v koncovce. Navíc v útoku bude chybět nemocný Tomáš Juříček a v zápase s Bystrcí si utrhl křížový vaz založník Patrik Veleba. Uvidíme, s čím přijede Líšeň, ale ať už bude posílená nebo ne, my musíme hrát na vítězství,“ zdůraznil trenér Tatranu Roman Zavřel.