V nedohrané mistrovské soutěži skončil slovácký tým čtvrtý o pět bodů za prvními Kozlovicemi. Na jejich hřišti Vyškov před čtrnácti dny vyhrál hladce 4:0. I v Hodoníně měli Vyškovští zápas pod kontrolou, ale i z těsnějšího výsledku je zřejmé, že Hodonínští budou i v nové sezoně usilovat o návrat do ligy.

FK Hodonín – MFK Vyškov 0:2



Poločas: 0:0. Branky: 60. Hanuš, 76. Křivánek.

Vyškov: Spurný – Němeček, Krejčí, Kříž, Řezník – Langer, Nieslanik - Křivánek, Moučka, Jambor – Simr. Střídali: Hanuš, Jaroš, Zbořil, Oulehla. Trenér: Jan Trousil.

„Ve středu jsme hráli zápas s Rousínovem (výsledek 9:0, pozn. red.) a prakticky ve stejné sestavě za dva dny se soupeřem, který před týdnem porazil Kroměříž 4:0. Musím kluky pochválit, jak to zvládli. I po fyzické stránce,“ naznačil spokojenost trenér MFK Jan Trousil.

Zápas se hrál na umělém trávníku, protože ten přírodní promáčely lijáky. Favorizovaný Vyškov se od začátku chopil režie zápasu. Trousil zvolil rozestavení 4 – 2 – 3 - 1 s novou posilou na hrotu Pavlem Simrem. Hosté si vytvořili několik gólových šancí, ale do přestávky žádnou nedokázali úspěšně zakončit.

Ve druhém poločase přešel kouč hostů na systém 3 – 5 – 2 a jeho herní převaha byla ještě výraznější. Tentokrát už i s gólovým vyjádřením. První branku zaznamenal Ladislav Hanuš, který ještě v první půli nahradil zraněného Jana Krejčího. Druhou pro Radka Křivánka připravil právě Simr přesnou přihrávkou do náběhu. Do dalších šancí se dostával zejména Daniel Jambor, ale koncovka se mu nedařila.

„Soupeř hrozil jen z rychlých protiútoků přes Urbančoka, ale vzadu naše obrana pracovala velmi dobře, takže jsme ho do šance nepustili. Jsem rád, že kluci při té tréninkové a zápasové zátěži odehráli celých devadesát minut v tempu a pohybu. I ofenzíva už teď vypadá dobře, ale ještě se musíme naučit víc využívat Pavla Simra, který samozřejmě není nějaký rychlostní typ, ale umí hrát do těla, podržet balón a přihrát do šance. Což byl případ druhého gólu,“ dodal Trousil.

Páté přípravné utkání sehraje Vyškov v sobotu od 11.00 hodin v Blansku.