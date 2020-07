V deseti zápasech se mu vykrystalizoval užší kádr, který by měl ve třetí nejvyšší soutěži hrát nejen o přední pozice, ale hlavně atraktivní útočný fotbal. Se soupeři převážně z MSFL a divize Vyškované vystříleli průměr přes tři branky na zápas (33).

„Zatím to vypadá na patnáct hráčů plus dva brankáři, jak jsem chtěl. Je výborné, že mužstvo ve všech zápasech dokázalo hrát svůj fotbal a udrželo si svoji útočnou tvář. Proto jsme při doplňování hledali hlavně mladé a rychlé hráče, abychom hráli ofenzivní fotbal. To je naše filozofie a zatím se nám to daří,“ pochvaloval si vyškovský lodivod.

Ke generálce s divizním soupeřem přiveze všechny hráče, s nimiž počítá pro boje v MSFL. Chybí pouze dlouhodobě se léčící Filip Smrčka.

„Budu určitě mít kompletní mužstvo, nikdo není zraněný. Kluky, které jsme chtěli, jsme stoprocentně získali. Do prvního mistráku, pokud to stihneme, nebo možná až v rozjeté soutěži, přijde ještě jeden hráč. Chci rychlonohého kluka na kraj, buď obránce nebo záložníka. Uvidíme, jak dopadnou jednání s Blanskem, Zbrojovkou a Prostějovem, to je takový náš trojúhelník,“ naznačil směr hledáčku.

V přípravném utkání s dorostem Zbrojovky zkoušel zbrojováka Filipa Holmana, ale protože se podařilo definitivně získat Davida Moučku, zůstává Holman v Brně. Ze Zbrojovky přišel i Dan Jambor, hostování s opcí se podařilo sjednat pro Jana Pluháčka a Daniela Řezníka. Naopak z MFK odchází Jean, kterému končí víza a vrací se domů. Odchovanec Martin Kříž bude hostovat v divizním Startu Brno. Trenér nepočítá ani s dalším vlastním dorostencem Milošem Zbořilem, který pro zranění netrénuje.

„Pořád stojím o Umara, který už tady s námi byl v zimě a v přípravě vypadal velmi dobře. Bohužel z Ameriky k nám zatím nelétají letadla. Takže jsme s ním ve spojení a je připravený přiletět, jak to jen bude možné,“ ujistil Trousil.

MSFL – podzim 2020

los MFK Vyškov



1. kolo - sobota 8. 8. / 17.00 Vrchovina - Vyškov

2. kolo - pátek 14. 8. / 19.00

Znojmo - Vyškov

3. kolo - sobota 22. 8. / 10.15 Vyškov - Dolní Benešov

4. kolo - neděle 30. 8. / 10.15

Slovácko B - Vyškov

5. kolo - sobota 5. 9. / 10.15

Vyškov - Jihlava B

16. kolo - středa 9. 9. / 17.00

Zlín B - Vyškov

6. kolo - sobota 12. 9. / 18.00

Kroměříž - Vyškov

7. kolo - sobota 19. 9. / 10.15

Vyškov - Velké Meziříčí

8. kolo - neděle 27. 9. / 10.15

Sigma Olomouc B - Vyškov

9. kolo - sobota 3. 10. / 10.15

Vyškov - Otrokovice

10. kolo - neděle 11. 10. / 10.15

Baník Ostrava B - Vyškov

11. kolo - sobota 17. 10. / 10.15

Vyškov - Petřkovice

12. kolo - sobota 24. 10. / 10.15

Frýdek-Místek - Vyškov

17. kolo - středa 28. 10. / 10.15

Vyškov - Hlučín

13. kolo - sobota 31. 10. / 10.15

Vyškov - Uničov

14. kolo - sobota 7. 11. / 14.00

Uherský Brod - Vyškov

15. kolo - sobota 14. 11. / 10.15

Vyškov - Rosice

Ve vyškovské sestavě tak po delší domě nebude žádný žádný Afričan. V Nových Sadech by na trávník měla vyběhnout jedenáctka, která rozehraje boje o ligové body.

„Optimálnímu složení se blížilo už to s dorostem Zbrojovky. Tam jsme akorát jsme chtěli vyzkoušel fungování spojení Oulehla – Němeček na straně a oba potvrdili, že na to jsou dobří. Posty máme prakticky vyřešené, o tom, kdo bude hrát v prvním mistrovském zápase mám z devětadevadesáti procent jasno. Jediné, co mně tam ještě trochu hapruje, je složení středu zálohy. Tam máme čtyři hráče a jediný je jasný, Langer. Ostatní jsou mladí a hodně běhaví, asi je budeme točit v reakci na hru soupeře,“ sdělil trenér vyškovských fotbalistů.