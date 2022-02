„V lednu bych to ještě nějakou přípravou nenazýval. Prostě jsme se jen tak scházeli v hale a až do konce konce ledna byly na programu jen fotbálky. Kdo mohl, přišel si zahrát. Nemělo by cenu kluky honit už od začátku roku, ta zima by pro ně byla dlouhá a mohlo by je to přestav bavit. Takovou tu oficiální, společnou část, která bude nejprve zaměřená na nabírání fyzické kondice, zahájíme až teď v únoru,“ vysvětlil letošní brzký start trenér David Udržal.

To neznamená, že by se o své ovečky vůbec nezajímal. Všichni hráči dostali individuální tréninkové plány, v nich se úkoly týkají především fyzičky. Celá příprava proběhne v domácích podmínkách a prodělá ji prakticky stejný tým z podzimu. Soustředění v plánu není. Klub by asi byl schopen něco v domácích podmínkách zajistit. Ovšem důvody, proč nejet, jsou pádné.

Čelo tabulky OP po podzimu:

1. Slavkov 14 10 3 1 45:19 33

2. Křenovice 14 9 3 2 46:20 30

3. Otnice 14 9 2 3 51:23 29

4. FKD 14 9 0 5 45:27 27

„Jako hráč v Drnovicích nebo Dolních Kounicích jsem na zimní soustředění jezdil, ale že by malé kluby něco takového měly, to si nevybavuju. Třeba u nás by určitě dost hráčů nemohlo jet pro pracovní vytížení a povinnosti. Je to těžké skloubit s prací. A jet někam z torzem mančaftu nebo pár hráči by nedávalo smysl,“ zdůraznil Udržal.

Posilám by se ovšem nebránil, ale za každou cenu je klub shánět nebude.

„Zatím máme jednoho kluka, který dřív hrával futsal a teď s námi chce zkusit velký fotbal. Pro jaro s žádnými mimořádnými posily zatím nepočítáme. Chceme spoléhat na podzimní kádr. To ale neznamená, že vůbec nehledáme. Oslovil jsem nějaké kluky, ale zatím není hotové nic konkrétního. Odejít by neměl nikdo. Zatím jedeme ve staré sestavě,“ sdělil kouč.

Tým vede jako hrající trenér spolu s hrajícím asistentem Zdeňkem Hráčkem. V kádru je i několik dalších zkušenějších hráčů. Možná i proto o postupu zatím příliš mluvit nechce, ale pokud by se povedl, tak jasno, co by se mělo dít, oba mají.

„Já jsem po Zdenkovi prakticky mužstvo převzal, ale všechno konzultujeme spolu. Takže vlastně je asistentem, i když oficiální to není. Jsme první a postoupit bychom chtěli. Vypadá to dobře, ale vyhrát okresní přebor bude mimořádně těžké. Totéž určitě chtějí Křenovice, Otnice a možná i někdo další. To jsou silní soupeři. Přitom chceme dávat šanci mladým klukům. A pokud bychom skutečně postoupili, muselo by být omlazení a posílení dost velké. Já i Zdenek, možná i Petr Houšť, bychom to určitě přenechali mladším a věnovali se jen přípravě týmu a sháněli bychom posily. Ale zatím jsme nepostoupili…“ připomněl fotbalista s třetiligovou minulostí.

První přípravný zápas sehrají Slavkovští v sobotu. Na umělé trávě v Otnicích se střetnou s Podolím u Brna.