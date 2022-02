Příprava:

Tatran Rousínov

– Slavoj Polná 1:2

Poločas: 1:0. Branka Tatranu: Mikeš z pen. Hráno na UT Vyškov.

Rousínov - 1. poločas: Řepka – Imramovský, Kříž, Kostelka, Handlíř – Čadílek, Rozehnal, Mikeš, Divácký, Líznar – Obruča. 2. poločas: Kopřiva – Piňos, Rozehnal, Kříž, Líznar – Divácký, Novotný, Mikeš (68. Kotolán), Čadílek (62. Eliáš), Florián – Obruča (60. Němec). Trenér: Milan Boušek.

„V této fázi přípravy výsledek neřeším, tím spíš, že to byl docela kvalitní zápas s dobrým soupeřem. Kádr teď máme široký a dávám příležitost všem hráčům. Po vystřídání to bylo horší, ale to se v přípravě nic neděje. Důležité je, že kluci chodí na tréninky a mají chuť na sobě pracovat. Takže s přípravou jako takovou jsem spokojený. Teď zakončujeme období takové té hrubé zimní práce zaměřené na fyzičku. Běhat sice budeme dál, ale už budou převažovat herní a taktické věci,“ sdělil trenér Tatranu Milan Boušek.

Ten pro jarní boje v krajském přeboru už může počítat s novými tvářemi, obráncem Martinem Křížem, záložníkem Miroslavem Mikešem a útočníkem Lukášem Obručou.

„Do útoku zkoušíme ještě Filipa Kotolána a z našeho dorostu jsme do přípravy s áčkem vytáhli talentovaného záložníka Davida Eliáše a určitě si v přípravácích zahraje,“ doplnil Boušek.

Divizní test Tatran podstoupí i v pátém přípravném utkání. V pátek od 18.00 hodin nastoupí na umělém trávníku v Břeclavi proti domácímu diviznímu MSK. Ten je po podzimu v tabulce pátý.