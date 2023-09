Nejlepší jihomoravští fotbalisté kategorie do sedmnácti let (U17) a z regionů z dalších pěti zemí se představí ve Vyškově. Na třídenním turnaji DANUBE-MORAVIA CUP budou měřit síly a fotbalovou kvalitu mladí Maďaři, Slovinci, Poláci, Srbové, Slováci a reprezentace pořádajícího Jihomoravského krajského fotbalového svazu Brno.

Mezinárodní turnaj fotbalistů U17 DANUBE-MORAVIA CUP se bude hrát ve Vyškově. | Foto: Deník/VLP Externista

„Je to již devátý ročník a prvotní nápad uspořádat takový turnaj vznikl před léty při podpisu družební smlouvy mezi naším jihomoravským svazem s Bratislavským fotbalovým svazem. V pořádání se rok od roku střídáme a zveme i další družební regiony. Cílem je hlavně upevnění přátelských vztahů a pro všechny je to samozřejmě také užitečná konfrontace úrovně mládežnické ho fotbalu v těchto regionech. Můžeme tak nahlédnout, jak se co dělá jinde a své poznatky si vyměnit a prokonzultovat,“ upozornil na význam akce sekretář JmKFS Brno Josef Dvořáček.

V letošním roce zapracovali pořadatelé do propozic novinku, že mohou startovat i členové fotbalových akademiích profesionálních klubů. Bude to tedy velice reprezentativní měření sil.

DANUBE-MORAVIA CUP

Vyškov, úterý 19. září – čtvrtek 21. září

Turnaj výběrů do 17 let družebních regionálních svazů

Stadion MFK Vyškov + umělá tráva.

Účastníci turnaje - skupina A:

Výběr Jihomoravský KFS (JmKFS)

Výběr Györ-Moson-Sopron (GMSLSZ – Maďarsko)

Výběr MNZ Jlubljana (MNZLJ – Slovinsko).

Skupina B:

Výběr Bratislavského FZ (BFZ – Slovensko)

Výběr Region Krakow (MZPN – Polsko)

Výběr Futbalski savez Beograd (FSB – Srbsko).

Reprezentace JmKFS - brankáři: Matěj Hrazdíra (Zbrojovka), Richard Kašík (Líšeň).

Do pole: Marin Smékal, Marek Pachl, Oliver Hublík, Štěpán Konečný, Viktor Peřina, Albert Mezník, Jakub Körner, Václav Uher, Daniel Švancara, Vojtěch Vizinger, Marek Souček, Lukáš Toman, Libor Hájek (všichni Zbrojovka), Dominik Mlčák (ČAFC), Lukáš Kocourek, Dominik Komárek (oba Sparta Brno).

Trenéři: Valdemar Horváth, Václav Dvořák, Marek Pavlík.

Vedoucí týmu: Stanislav Schwarz

Program:

Úterý 19. září:

17.00 JmKFS – Sopron, Bratislava – Krakow.

Středa 20. září:

9.30 Bratislava – Beograd, JmKFS – Jlubljana.

15.30 Beograd – Krakow, Sopron – Jlubljana

Čtvrtek 21. září:

9.00 utkání o 5. - 6. místo (umělá tráva), 9.00 utkání o 3. - 4. místo (přírodní tráva), 11.00 FINÁLE (přírodní tráva).

„Dá se jednoznačně říct, že startují nejlepší hráči této věkové kategorie ze svých krajů. Základem našeho mužstva je tedy Zbrojovka, ale v přípravě jsme navštívili i zápasy Sparty Brno, Svratky, Líšně, Znojma a dalších klubů, které hrají dorostenecké ligy nebo divize. Máme tedy docela dobrý přehled a vybrali jsme co považujeme za nejlepší,“ ujistil člen trenérského tria Valdemar Horváth, který tým vede spolu s Václavem Dvořákem a Markem Pavlíkem.

I on nevidí smysl akce přímo v konkrétních výsledcích, i když o ně půjde samozřejmě také, ale přínos hlavně v samotném kontaktu s fotbalem v jiných státech. A to nejen pro hráče, ale i členy realizačních týmů, pořadatele atd.

„Co se týká umístění, tak si opravdu žádné cíle nedáváme. Ten je v tom, porovnat se se svými vrstevníky z jiných zemí. Myslím si, že zápasy budou kvalitou ještě o stupínek výš, než soutěže, které kluci hrají. Jdeme si to ne užít, ale prožít. Tak, aby kluci nasbírali co nejvíc zkušeností a já dodávám, že zahrát si za reprezentaci je pro ně i jakási forma odměny. A určitě si odneseme mnoho užitečných poznatků i my trenéři, protože samozřejmě platí, že učit se musíte pořád,“ dodal Horváth.

On i jeho svěřenci budou čerpat nejen fotbalové fígly z táborů soupeřů, ale mohou i trochu blíž poznat, jak k zápasům přistupují rozhodčí v zahraniční. Do Vyškova přijedou pískat zápasy arbitři z Německa.

„Jsme rádi, že se dokážeme domluvit i na tomto úseku. V rámci spolupráce s Lipskem, tedy se Saským fotbalovým svazem, přijedou tři rozhodčí. Je to v rámci reciprocity, naší rozhodčí tam pojedou na jejich podobný turnaj. A jsem přesvědčený, že tuhle mezinárodní spolupráci postupně rozšíříme i na další státy,“ ujistil Dvořáček.

Ve Vyškově se regionální reprezentace U17 utkají nejprve ve dvou základních skupinách, hrát se budou vždy souběžně dvě utkání. Turnaj vyvrcholí ve čtvrtek zápasy o konečné umístění podle pořadí ve skupinách.

„O soupeřím nějaké detailní informace nemáme. Jen nějakou představu o Bratislavě, protože se Slováky hráváme přípravná utkání v létě i v zimě na klubové úrovni. Je docela možné, že někdo přiveze kompletní klubové ligové družstvo. Takže to opravdu bude především veliká zkušená,“ poznamenal Horváth.

DANUBE-MORAVIA CUP zatím spolu s krajským svazem pořádali Městský fotbalový svaz Brno a Okresní fotbalový svaz Brno-venkov. Možnost vidět sedmnáctiletou elitu pak po Vyškovu dostanou i fanoušci v jiných okresech.

„Ve Vyškově to bude premiéra a volba místa nebyla složitá. Jednak jsou tam v areálu dvě hřiště, jednak je Vyškov pro všechny výborně dostupný po dálnici, ale hlavně máme výborné vztahy se zdejšími funkcionáři, takže organizace určitě klapne na výbornou. Příští ročník se bude hrát v Bratislavě, ale už teď máme představu, že další turnaj, který zase připadne na nás, by se mohl hrát třeba v Blansku. Věřím, že zájem bude, protože teď už jsou v nominaci opravdu ti nejlepší sedmnáctiletí kluci z celé jižní Moravy, takže je to asi náš nejsilnější výběr historie,“ zdůraznil jihomoravský svazový sekretář.