Po několika letech se v dresu Městského fotbalového klubu Vyškov opět sešli bratři Martin a Josef Ličkovi. V přípravném utkání B mužstva s Tatranem Rousínov se oba zapsali do střelecké listiny. Malé derby na hlavním stadionu Vyškovští vyhráli 5:2.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Zdeněk Vlach

O soutěž výš hrající Rousínov měl v nohou středeční zápas v Brně-Žebětíně, ale v úvodu to nebylo znát. Hosté začali aktivněji a Matějem Rozehnalem šli zaslouženě do vedení. Do přestávky se šlo za nerozhodného stavu a druhý poločas už jasně vyzněl pro domácího aspiranta na postup do krajského přeboru.