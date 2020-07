Nad domácím účastníkem I. A třídy vyhráli vysoko 6:1 díky zlepšené hře ve druhém poločase.

„Ten první jsme odchodili. Byli jsme bez pohybu a bez balonu, ve druhém poločase jsme si vyzkoušeli, že s pohybem a s míčem to jde docela dobře,“ usmíval se po utkání trenér Roman Zavřel, který tým převzal na začátku roku a než přišla karanténa absolvoval s ním část zimní přípravy.

SK Žebětín – Tatran Rousínov 1:6

Poločas: 1:1. Branky: 10. Knoth – 21. Legner, 51., 59. a 63. (pen.) Juříček, 52. a 72. Líznar.

Rousínov: Hoda – Pelc, Rozehnal, Skoupý, Líznar – Legner, Horváth, Buršík, Veleba, Pasz – Novotný. Střídali: Juříček, Nohel. Trenér: Roman Zavřel.

Herně vyrovnaný první poločas skončil 1:1. Ve druhém domácí postupně fyzicky odpadali a góly už stříleli jen hosté. Hattrickem se uvedl hrotový útočník Tomáš Juříček, který přišel z brněnské Dosty Bystrc-Kníničky a se zkušenostmi z divizní Velké Bíteše.

„Naznačil, že může nahradit našeho dosavadního nejlepšího střelce Josefa Ličku, který se vrátil do Vyškova. Do šancí se umí dostat, a také je proměňovat. Trochu víc by měl spolupracovat s mužstvem, třeba někdy místo kličky přihrát spoluhráči do lepší pozice. Ale je to útočník, takže se především počítají góly,“ zdůraznil Zavřel.

V první polovině letošního roku, kdy byly všechny nižší soutěže zrušeny, se kádr Tatranu dost obměnil. Postupně odešlo více hráčů a s dresem áčka se definitivně rozloučil dlouholetý kapitán Miloš Žoček. Tým dále doplnili brankář Tomáš Hoda (ze Žebětína), obránci Ondřej Pelc (Start Brno), Ondřej Skoupý (Kobeřice), Patrik Veleba (Bystrc), záložníci Roman Zavřel mladší (Svratka Brno), Josef Havel (Bořitov), Piotr Pasz (Žebětín), z dorostu vyšli stoper Jiří Šlimar a útočník Dalibor Nohel. Po zranění se k týmu znova připojil střední záložník Tomáš Buršík.

„Ta obměna je zkutečně veliká, ale jinak to nešlo. Kdo chtěl, tak tu zůstal, ale bylo to torzo, se kterým by krajský přebor prostě nešlo hrát. To bylo prioritní, hned to druhé zlepšit tréninkovou činnost. S tím tady byly problémy. Kluci byli zvyklí trochu míň trénovat a táhlo se to ještě i s námi na začátku zimní přípravy, než všechno zastavila karanténa. Myslím, že jsme to vyřešili, na společném posezení jsme si všechno vyříkali a jasně stanovili proč a o co v Rousínově chceme hrát. Teď v letní přípravě trénujeme třikrát v týdnu a schází se nám minimálně patnáct hráčů. Věřím, že postupně udělají i tu správnou partu, bez které se fotbal hrát nedá,“ věří si trenér.

Po uvolnění podmínek zdravotní karantény si fotbalisté Tatranu Rousínov fotbal jen připomenuli. Oficiální letní příprava měla začít zápasy s devatenáctiletou juniorkou SK Líšeň a Startem Brno. Oba byly pro nezpůsobilé terény zrušeny.

„Něco jsme přece jen odehráli. Teď nás čeká ještě v sobotu utkání ve Vyškově s béčkem MFK (10.30), ve středu pak budeme hrát v Kralicích na Hané a před prvním mistrákem ještě předkolo pohárové soutěže. Věřím, že postupně se nám podaří sejít se v kompletním složení, takže rozehraní bychom měli být dobře. Kádr je v podstatě hotový, ale samozřejmě ještě nějaké menší změny přijít mohou,“ dodal kouč Rousínova.