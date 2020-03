Stop veškerým sportovním soutěžím samozřejmě narušilo i jeho plány, ale kouč řešení unikátní situace chápe a bere ji i s nadhledem. „Moc nevěřím, že se za čtrnáct dnů začne hrát. Že se vůbec jaro bude hrát. Pro nás by to bylo dobré, protože bychom se asi zachránili,“ konstatoval s úsměvem.

Také Tatran zcela zrušil tréninkový proces a trenér hráčům doporučil udržovat se v kondici individuálně. Co ale může pokračovat, to je posilování a doplňování mužstva. Jenže možnosti jsou za daných okolností omezené. „To víte, že nám to komplikuje život i po této stránce, i když to hlavní, co jsme potřebovali, jsme nějakým způsobem dotáhli do konce. Z podzimního užšího kádru nám zůstalo zhruba šest hráčů. Ty jsme doplnili o pět nových a z Rakouska se vrátil Lukáš Mrnuštík. Přestupové okno je otevřené až do šestého dubna, ale teď samozřejmě nikdo nic zásadního řešit nechce. Máme třeba jednoho hráče na půlroční hostování. Už podepsaného a zaplacené všechny náležitosti. Teď přemýšlíme, co s tím, kdyby se nehrálo vůbec. Jestli to přesunout na další půlrok, jak se k tomu bude stavět druhá strana. Je to samozřejmě o dohodě, jestli si vyhovíme, nebo ne,“ naznačil trenér Rousínova.

Ten by chtěl pro jaro mít minimálně třináct kvalitních fotbalistů a dalším posilám se nebrání. „Něco rozjednaného máme, ale jak jsem naznačil, asi se to dotáhne až v létě. Do přípravy jsme zapojili i tři své dorostence, z nichž Šlimar měl velké šance, že si na jaře krajský přebor zahraje. Pokud se vůbec bude hrát. Nastoupili bychom tedy s kádrem, co je tady v současné době,“ upřesnil Zavřel.

Tým zatím doplnili Roman Zavřel mladší (Svratka Brno), Josef Havel (Bořitov), Ondřej Pelc (Start Brno), Pjotr Pasz, brankář Tomáš Voda (oba Žebětín) a Lukáš Mrnuštík (Rakousko) a dorostenci Jakub Mrázek, David Nohel a trenérem zmíněný Jiří Šlimar.