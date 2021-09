FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA sice do národního mužstva hráče nedodává, přesto je i v ní reprezentační přestávka. Fotbalisté MFK Vyškov tak měli o víkendu volno, které ovšem trenér Jan Trousil přivítal, protože marodka jeho týmu je přeplněná. V krajských soutěžích se dařilo Vyškovu B a Bohdalicím, které jsou už třetí. V okresním přeboru vedoucí Slavkov otáčel zápas s Křižanovicemi až v poslední minutě a nastavení. Kalich hořkosti stále pijí Bučovičtí…

