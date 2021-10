Dvanáctý tým FORTUNA:LIGY duel definitivně rozsekl ve 114. minutě, Vraštil nejprve po rohu hlavou zatřásl břevnem, následnou dorážku už ale uklidil do sítě.

Vyrovnaný souboj dospěl i do prodloužení. V něm mohl rozhodnout střídající Fillo, ale domácí stoper Srubek míč odvrátil z brankové čáry.

Domácí se po přestávce zlepšili, soupeře přimáčkli a skóre srovnali. Hlavička Srubka ani dalekonosná rána Lahodného se ještě neujaly, ale Marek Vintr už v 61. minutě po dlouhém autu pohotově uklidil balon do sítě.

Vzápětí mohl pojistit vedení Fastavu Poznar, ale ve vyložené pozici mířil přímo do připraveného gólmana Esseleho.

Ševci poprvé zahrozili v 7. minutě. Po rohu Čanturišviliho hlavičkoval osamocený stoper Simerský vedle. Vzápětí se do slušné pozice protlačil kapitán Poznar, jeho střelu z hranice šestnáctky zneškodnil kamerunský gólman Essele.

Splnili úkol, ale nadřeli se víc, než čekali. Navíc si čtvrteční pohárovou šichtu o půlhodiny protáhli. Fotbalisté Zlína vybojovali postup v MOL Cupu až v prodloužení. Druholigový Vyškov na stadionu v Drnovicích gólem Vraštila ze 114. minuty přemohli 2:1 a postoupili do osmifinále.

