Z obávaného soupeře se stal obětní beránek. V 18. kole východní skupiny druhé ligy futsalisté Amoru Kloboučky Vyškov deklasovali Baník Ostrava dvouciferným skóre 13:4.

V 18. kole druhé ligy futsalistů porazil Amor Kloboučky Vyškov (bílé dresy) Baník Ostrava vysoko 13:4. | Foto: Tomáš Srnský

Klub slavného jména přijel do Vyškova bez svých největších opor Neumanna, Dziuby, Maleňáka, Manďáka, Stebela, Halamíčka a Potůčka, kteří mají za sebou spoustu zápasů ve druhé lize a v mládežnických reprezentacích. Než se jejich mladí náhradníci na palubovce rozkoukali, poslali domácí hráči do sítě jejich brankáře Martina Bortlíka pět míčů. A to bylo už v osmé minutě. „Z deseti prvních střel nám tam padlo sedm branek, a to se pak hraje úplně jinak. Takže to byla naprosto pohodová výhra, nejjednoznačnější zápas za celou sezonu. Asi to bylo právě tím naším dobrým nástupem, ale i pak kluci do puntíku splnili všechno, co jsem po nich chtěl. Možná jsme mohli proměnit ještě víc šancí,“ zářil spokojeností trenér Amoru Ladislav Štrublík.