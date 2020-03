V souboji druhého týmu tabulky s jejím lídrem se hrál futsal prvoligových parametrů. Olomoučtí studenti mají již postup do nejvyšší soutěže v kapse a ve Vyškově jasně předvedli proč. Prezentovali se futsalovým herním projevem s jednoduchým a rychlým přechodem do útoku. Jejich hru režíroval jejich vynikající hrající trenér Martin Janečka. Domácí kontrovali maximálním nasazením a bojovností. „Náš nejlepší výkon sezony. Podle mě překoval i ten první poločas s Jeseníkem, který jsem dosud pořád vyzdvihoval. Vydrželi jsme tak hrát celý zápas. Všechno se nám fantasticky sešlo, i diváci. Potvrdilo se, že toto utkání bude vrcholem sezony,“ rozplýval se trenér Amoru Ladislav Štrublík a v popisu dění na palubovce několikrát použil slovo fantazie. Směrem k oběma aktérům.

Zápas byl pravou sportovní přestřelkou. Oba týmy se vystřídaly ve vedení, přičemž v průběhu zápasu nikdo ze soupeřů neutekl víc, než o jeden gól. (výboj skóre: 1:0, 1:1, 2:1, 2:3, 3:3, 3:4, 4:4, 4:5, 5:5, 7:5, 7:6, 8:6) Dvoubrankový rozdíl vznikl až v závěru, když hosté zvolili hru v play-off a domácí Michal Handlíř dvakrát poslal míč do prázdné branky.

„Už u nich to byl podobný zápas, teda nahoru dolů. A vyhecovaný. Podobný jsme sehráli třeba v Jeseníku a jinde. To je prostě náš styl, na hřišti to odedřít, umakat. Trošku to hecnout a sem tam i nějaký faulek. (úsměv) Tak prostě hrajeme. Borci z Olomuce byli super a my jsme se docela přizpůsobili jejich hře. Dřeli jsme na 120 procent a myslím, že jsme si to vítězství zasloužili. I když to byl možná remízový zápas,“ podpořil trenérův názor na zápas kapitán Amoru Ondřej Nový.

Pokus o gólový trhák se žádnému ze soupeřů nepodařil, i když k tomu měli několikrát velmi blízko. Domácí třeba za stavu 2:1, kdy šli do přečíslení tři na jednoho, ale nevyřešili to dobře a soupeř pak nejenže vyrovnal, ale šel i do vedení. Amoru zatrnulo, když po snad jediné chybičce vynikajícího brankáře Marka Vrby dal Martin Zapletal hlavičkou gól na 4:5. Pokud by hosté navázali dalším, Amor by těžko skóre dotahoval nebo otáčel.

Tak, jak se bylo pořád na co dívat, koncovka utkání vše předchozí ještě předčila. Amor srovnal na 5:5 lobovou hlavičkou Matěje Rozehnala a pak si vracející se kapitán studentů Zapletal po střílené přihrávce před branku nešťastně na břiše zanesl míč do vlastní sítě. Hosté přistoupili na power-play, přičemž pátým hráčem v poli zůstal brankář Radek Janečka. Pak si vlastence málem dal všudybyl Rozehnal. Vrba jeho prudkou „dorážku“ reflexem vytlačil nad břevno. A když pak Michal Handlíř střelou do prázdné branky zvýšil na 7:5, zdálo se být rozhodnuto. Jenže příští prvoligový novic prostě umí. Zbraně nesložil a po čtrnácti vteřinách aktivní Zapletal střelou od pravé postranní lajny dal zase kontaktní gól na 7:6.

Takže definitivní rozhodnutí přišlo až deset vteřin před koncem opět z nohy Handlíře a opět do prázdné olomoucké svatyně. „Byl to nadstandardní zápas druhé ligy, kéž by takových bylo víc. Boj o každý metr, vysoký presing z obou stran, skvělé kombinace, mnoho gólových šancí. Možná jsme měli větší motivaci my, protože oni už mají postup jistý, ale určitě nechtěli prohrát nebo nám něco dát zadarmo. Hráli parádně. Možná to bylo naopak. Kdyby u nás museli něco uhrát, byli by asi pod tlakem a nehráli by tak dobře, jak to tady předvedli,“ chválil soupeře kanonýr Amoru Milan Ševčík.

Do konce soutěže zbývají dvě kola. V neděli Amor nastoupí ve Zlíně proti VŠSK a úspěšný ročník druhé ligy zakončí v pátek 13. března doma zápasem s B mužstvem prvoligového Tanga. „Pro oba týmy to bylo náročné utkání. Tempo bylo hodně vysoké, měřitelné s některými zápasy první ligy. Překonat náš dnešní výkon nebude jednoduché, ale třeba přijdou ještě lepší (úsměv). Musíme na to navázat a udělat všechno proto, abychom skončili na druhém místě. Soupeři přeju hodně štěstí v první lize,“ už konkretizoval plán pro závěr sezony Štrublík.

Druhou příčku teď Amor drží o bod před VŠ SK Zlín a tři před Žabinskými Vlky Brno.

SK Amor Kloboučky Vyškov – SKUP Olomouc 8:6

Poločas: 3:3. Branky (nahrávky): 8. Ševčík (Němec), 8. Rozehnal, 19. Handlíř, 26. Ševčík (Horváth), 34. Rozehnal (Němec), 38. vlastní (Zapletal), 39. a 40. Handlíř – 8. Šipka, 14. Zapletal (Kováč), 16. Šipka (pen.), 23. Janečka (Zapletal), 33. Zapletal (Janečka), 39. Zapletal (Brázdil). Rozhodčí: Šenkýř, Molík. ŽK: Nový, Němec – Šipka. Diváků: 250.

Amor: Vrba – Nový, Ševčík, Procházka, Horváth, Tichý, Palla, Handlíř, Rozehnal, Němec. Trenér: Ladislav Štrublík.

Olomouc: R. Janečka – Kováč, Fialka, Skřivan, Zapletal, M. Janečka, Minx, Brázdil, Šipka. Hrající trenér: Martin Janečka.