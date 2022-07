„S těmito soupeři, a počítám sem například i Rosice, hráváme před soutěží pravidelně. Ano, možná to chtělo třeba nějakou druhou ligu a v úvahu samozřejmě nejvíc přicházela Líšeň, jenže spolu hrajeme už ve třetím kole. Ale herní prověrku jsme letos měli opravdu kvalitní. Myslím si že čtyři prvoligové týmy, jeden slovenský plus tři české, byla dostatečná herní prověrka i zátěž. Takže teď na doladění jsou tihle naši tradiční soupeři optimální,“ komentoval trenér Jan Trousil skladbu posledních tří přípravných utkání.

Letní příprava MFK Vyškov

Odehrané zápasy: Senica – Vyškov 1:1 (1:1), Morkovice – Vyškov 1:10 (1:4), Olomouc – MFK Vyškov 2:3 (1:1), Zlín – Vyškov 3:0 (2:0), Slovácko – Vyškov 2:0 (0:0).

Nadcházející utkání:

Sobota 16. 7. Uničov – Vyškov (10.30)

Středa 20. 7. Vyškov – Hodonín (17.00 ve Zbýšově)

Sobota 23. 7. Vyškov – Znojmo (10.15 ve Slavkově u Brna)

Z řady zkoušených hráčů už se ve Vyškově dohodli na prodloužení hostování ze Slavie Praha brankář Antonín Kinský a František Matys, druhý „pokus“ bude absolvovat líšeňský David Krška, novými tvářemi jsou Tomáš Weber z Třince, David Kratochvíla ze Slovácka, z Uherského Brodu přichází gólman Filip Jícha, který nahradí Štěpána Spurného, jenž se vrátil právě do Uničova, a Adam Fofana. Poslední jmenovaný jmenovec bývalého obránce Vyškova je univerzální hráč z Pobřeží slonoviny. Od roku 2019 působil v dánském Vejle, ze kterého hostoval v Finsku a za Helsinky odehrál devatenáct zápasů v tamní nejvyšší soutěži.

V přípravě má Trousil stále kolem pětadvaceti hráčů. Do Uničova nominoval sedmnáct fotbalistů, v podstatě ostatní dostanou šanci ve středu s Hodonínem. Tento týden by měli přijít ještě dva hráči a trenér očekává hlavně stopera a koncového útočníka.

„S koncovkou jsme měli trochu problémy, ale celkově mám z letní přípravy dobrý pocit. Mladí kluci perfektně plní všechno, co po nich chceme. A myslím si, že teď máme i věkově poměrně dobře vyvážený tým. Stále je sice dost mladých kluků, ale je tu i silná střední generace, jako jsou Lahodný, Němeček, Weber nebo Krška. A nad tím vším bude dohlížet nestárnoucí Michal Klesa. (úsměv) V Uničově a s Hodonínem to ještě trochu rozdělíme, abychom ještě jednou všechny viděli. Ve Slavkově se Znojmem by už na hřišti měli sedmdesát minut být hráči, kteří budou tvořit ten kádr pro druhou ligu,“ sdělil trenér MFK.