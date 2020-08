„Generála nám ukázala, co tam ještě je za problém. Musíme pokračovat v tom, co jsme hráli dřív, a také v tom prvním poločase. Rychle kombinačně, max na dva tři doteky a dostávat se do šancí,“ zdůraznil trenér Vyškovanů.

Ten do zápasu postavil už prakticky ligovou sestavu, kterou ještě vyšperkoval o jméno, které vyškovští fanoušci dobře znají. Do zálohy přišel z Líšně Ondřej Vintr.

FK Nové Sady - MFK Vyškov 2:2



Poločas: 0:1. Branky: 49. Marčík, 88. Drábek - 5. Oulehla, 64. Simr. Rozhodčí: Šteier - Pekárek, Vlček. Diváků: 50.

Nové Sady: Šarman - Nguyen, Krátký, Popelka, T. Škrabal - Rus, M. Škrabal, Drábek, P. Kovář, Hirsch - Marčík. Střídali: Dokoupil, Zachar, Andreev, Kirschbaum. Trenér: Rostislav Sobek.

Vyškov: Spurný (65. Sova) - Oulehla, Hanuš, Krejčí (46. Pluháček), Němeček - Jambor, Moučka (46. Dittner), Langer, O. Vintr (65. Jaroš), Klesa – Simr (65. Nieslanik). Trenér: Jan Trousil.

Hosté také začali tak, jak se na favorita sluší. Už v páté minutě skóroval hlavičkou po rohovém kopu Jiří Oulehla. V úmorném vedru pak měli převahu, ale proti úporně bránícímu a běhavému soupeři si nevypracovali tolik šancí, jako v předchozích zápasech. V nástupu do druhého poločasu se sice domácím podařilo vyrovnat technickou střelou Adama Marčíka ze střední vzdálenosti, ale Vyškované kontrovali sérií příležitostí. Pavel Simr hlavičkou ze dvou kroků trefil nohy domácího brankáře, Michal Klesa přízemní střelou zblízka těsně minul pravou tyčku. Druhý gól byl učebnicový. David Němeček potáhl balón po levé straně a jeho přesný centr Simr trefil volejem tentokrát už do sítě.

Vedení ovšem Vyškov nenastartovalo do vyšší otáček. Hra se vyrovnala a rozkouskovala. Domácí pak dvě minuty před koncem zaslouženě vyrovnali. Trestný kop z pravé stany zakroutil do bližší šibenice Josef Drábek.

„První poločas se odehrál prakticky na polovině soupeře. Byli jsme jednoznačně lepší, dali jsme gól a měli jsme tam další situace, které měli gólem skončit. Soupeř bránil v deseti lidech, bylo těžké na tom malém hřišti se za ně dostat. Ale v tom prvním poločase to bylo v pořádku. Druhý byl velmi špatný. Víc než vyrovnaný zápas. Měli jsme sice nějaké šance, ale ten druhý poločas mě vyloženě zklamal. Hlavně hra zálohy nebyla dobrá, pomalá, chtěli jsme všechno řešit až strašně moc fotbalově. Soupeř byl dobře aktivní, bral nám balóny. Přístup ve druhém poločase, tak to určitě neberu. To si ještě s klukama musíme probrat,“ naznačil Trousil možnou „dohru“ generálky.

S remízou s ambiciózním třetiligovým soupeřem samozřejmě v domácím táboře panovala spokojenost. A trenér Rostislav Sobek potvrdil, že i s výkonem svých svěřenců.

„Tímto zápasem jsme uzavřeli přípravné období, ve kterém jsme hodně omladili kádr. Někteří zkušenější hráči z pracovních a jiných důvodů ukončili činnost nebo se přesunuli do béčka. My jsme pak v přípravných zápasech sice dávali hodně branek, ale moc jsme inkasovali. Tyhle dětské chyby nás vyprovokovali, že jsme do té defenzivy teď sáhli na maximum a aspoň dnes v generálce jsme si dokázali, že umíme tu obranu zavřít. A navíc jsme k tomu dali dvě branky. Jsem velice spokojený. Je to sice jen generálka a mistráky budou něco jiného, ale potvrdilo se, že jsme udělali správně. Dnešní výkon je pro naše mladé kluky dobrá výzva do divizních zápasů,“ těšil se po utkání kouč týmu z olomouckého předměstí.

O nadcházejícím víkendu už Vyškov bude hrát o třetiligové body. V sobotu v 17.00 hodin nastoupí v Novém Městě na Moravě proti SFK Vrchovina.

„Zápas s Vrchovinou se bude hrát na stejně malém hřišti, a také soupeř bude hrát velmi podobně jako Nové Sady. Vrchovina je hodně agresivní mančaft, takže se někteří naši hráči budou muset přizpůsobit, jinak dostaneme nakopáno a budeme za to trestaní. Takže je dobře, že nám tohle druhý poločas ukázal,“ dodal Trousil k hodnocení generálky v Nových Sadech.