Hodonín, ale už i Uničov, narušily letní ladění MFK Vyškov. Trousil čeká posily

To by ještě tak tragické nebylo, jako herní projev, který na trávníku současného bydliště trenéra Jana Trousila ve Zbýšově jeho svěřenci předvedli. Hosté mohli nastřílet víc gólů než jen tři.

„K prvnímu poločasu nemůžu mít nějaké výhrady, ale ve druhém nevím, že bychom vyhráli nějaký osobní souboj. Ať už vzadu nebo vpředu. Jak jejich stopeři, tak i útočník nad našimi hráči dominovali, a to potom samozřejmě rozhoduje. Hodonín chtěl víc, nabízel se, i v tom horku hráči hodně běhali, chodili do soubojů, byli agresivní. My vůbec. Na dusno a horko to svalovat nemůžeme, pro oba týmy to bylo stejné. To dusno teď bude v naší kabině. Tohle budeme v pátek určitě řešit, takový zkrat se nedá přejít,“ hromoval po utkání trenér.

Sice připomněl a je si dobře vědom, že toto byl jediný nevydařený poločas ze všech dosud odehraných v letní přípravě, jenže na doladění mužstva pro start do druhého vyškovského roku ve druhé nejvyšší soutěži mu zbývá jen jediný zápas. V sobotu dopoledne (10.15) se MFK ve Slavkově u Brna utká s dalším účastníkem třetí ligy 1. SC Znojmo. Otazníků kolem sestavy Trousil tedy má víc, než si zřejmě představoval.

Fotbalisté Vyškova padli s Hodonínem. Trenér Jan Trousil nešetřil kritikou

„V kádru už jsme měli dvaadvacet třiadvacet hráčů a po informacích od majitele jsme vytvořili prostor pro příchod dalších, ale zatím tady nejsou. Navíc před tímto zápasem vypadlo pět kluků, kteří mají nějaká drobná zranění nebo virózy. To nám bohužel narušilo plány, protože jsme chtěli dát šanci hráčům, kteří toho v přípravě tolik neodehráli. Tak jsme to měli naplánované, ale nedá se s tím nic dělat. Každopádně kluci, od kterých jsme potřebovali, aby nám ukázali, že do toho základu jsou schopní jít a budou konkurenceschopní, tak dneska nám někteří ukázali opak,“ naznačil Trousil.

Prakticky celou letní přípravu se v zápasech tým potýkal se špatnou koncovkou. Gólové šance si dokázal připravit, ale mraky jich pozahazoval. Ve Zbýšově takových akcí ubylo a za celých druhých pětačtyřicet minut Vyškov prakticky vážněji neohrozil hodonínskou branku. Bohužel, nebo snad zavčas (?), poslední dva zápasy odhalily i problémy v defenzívě. Hlavně s dlouhými nakopávanými míči na vysoké hrotové útočníky. Objevily se už v Uničově, ale tam soupeř nedůslednost krytí těchto věží ještě netrestal. Zkušený Hodonín ano, a to kromě tří gólů přehrál vyškovskou obranu ještě vícekrát.

„Na hřišti bylo vidět, co ještě potřebujeme. Určitě křídlo, potřebujeme stopera a útočníka. Navíc ve druhé půlce mě kluci opravdu nas…., jakým způsobem to odchodili. Na druhou stranu z jednoho nevydařeného poločasu nebudeme dělat nějaké unáhlené závěry. Já věřím, že ještě jeden dva hráči do základu přijdou. Od toho a v jakém stavu budou zranění hráči, se pak bude odvíjet nominace na první mistrovské utkání,“ konstatoval Trousil.

Po generálce ve Slavkově bude Vyškov o první body v novém ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY hrát v sobotu 30. července s Chrudimí. Domácím prostředím zůstává stadion v Drnovicích a výkop bude v tradiční dopoledním čase 10.15 hodin.