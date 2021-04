Jak tedy vypadá vaše komise a co je jejím prioritním posláním?

Komise je teď složená z osmi členů, pěti stávajících a tří nových tváří. Každý z nás se bude věnovat konkrétnímu zaměření mládežnické kopané tak, abychom mohli klubům nabídnout, co nejširší servis. To je tedy naše poslání, kompletní pomoc klubům v této oblasti. Podařilo se nám dát dohromady fajn partu pracovitých lidí, kterým není stav mládeže na okrese lhostejný a kluby to během pár měsíců určitě ocení.

Představte členy komise a jak jste si rozdělili kompetence?

Kategorie jsme rozdělili tak, aby všichni mohli na maximum využít své zkušenosti z klubů. Dorosteneckou kategorii dostali na starosti David Petr a Jaroslav Liška, žákovskou a výběry OFS Lukáš Zahradníček, přípravky Jaroslav Palíšek pro region Vyškovsko a David Bukáček pro Slavkovsko. Ten povede i dívčí výběr. Novou kategorii zaměřenou na individuální přípravu brankářů bude řídit Nikolas Laskaroglu. A poradenství v oblasti čerpání dotačních programů poskytne klubům Pavel Čáslava. Moje maličkost se bude snažit všechny koordinovat a zajišťovat vše potřebné kolem. Mimo oficiální členy komise bych rád zmínil i trenéry, kteří se podílí na fungování námi pořádaných akcích, především tedy Ladislava Klímka, Romana Hrušáka, Václava Šinkyříka a Ladislava Kollára.

Máte nějaké konkrétní informace nebo příklady, že by se na přípravě mládeže v okrese nějak negativně promítlo covidové období?

Dle komunikace s trenéry i kluby nějaký úbytek mládeže očekáváme, ale věřím, že se podaří zase počty vrátit do čísel, jako před obdobím bez pohybu. Kopaná je fenomén a když vidíte kolik dětí kope i v době pandemie do míče kolem domů, na zahradách, běhá s rodiči, nebude to tak zlé.

Co bude nejdůležitější udělat jako první bezprostředně po uvolnění možností sportovat? K tomu, aby se tréninkové a herní výpadky co nejdříve dohnaly.

Jakmile bude možnost, je třeba dostat děti do kontaktu mezi sebou, bez omezení, rozjet postupně tréninkové jednotky ve všech klubech. Kluby i trenéři by měli požádat o podporu také rodiče. Tréninky zaměřit pár prvních týdnů na herními prvky, zábavné hry, soutěže, ať horší fyzická kondice u některých není důvodem k ukončení činnosti či hledání pohodlnějších aktivit.

Máte připravené varianty, jak po případném uvolnění dohrát soutěže?

Ano, máme připravený manuál. Jsou tam možnosti dohrávek turnajovým způsobem, play-off, atd. Jsme připraveni oslovit všechny kluby a vyjít jim maximálně vstříc z pohledu dohrávek, možností dohrávek v rámci regionu, nebo třeba i pomoct s tréninkem v případě malého počtu trenérů, než se situace kolem kopané dostane zase do normálních kolejí.

Jaké jsou dlouhodobé plány vaší komise?

Plánů je spoustu (úsměv), ale z těch hlavních bodů můžu určitě jmenovat posun v obnovení dorostenecké soutěže, podporu dívčích nadějí a navýšení počtu mini přípravek. Pro trenéry, bez kterých kluby nemůžou plnohodnotně fungovat, chceme zajistit pravidelné vzdělávání, školení i doškolení licencí či trenérské schůzky. Klubům bychom rádi nabídli vzorové tréninky, trenérské návštěvy škol, pomoc s pořádáním akcí i získáváním financí z dotačních programů, nebo třeba jen možnost konfrontace fungování klubů v ostatních okresech.

Plánujete i letos kemp talentovaných dětí?

Určitě ano! Ohlas z minulého roku byl veliký, tudíž nebylo nad čím přemýšlet. Po vyhlášení termínu na léto 2021 nám přišlo neuvěřitelných 86 (!) přihlášek na volných 35 míst. Týdenní kemp uspořádáme opět v areálu TJ Komořany a patrony budou tentokrát Michal Sadílek, hráč PSV Eindhoven, a Nela Krejčířová, hráčka 1. FC Slovácko.

Podle čeho budete účastníky vybírat?

Především chceme, aby se dostalo na co nejvíc klubů. Takže jsme udělali takový klíč, aby to bylo spravedlivé. Požádali jsme o spolupráci oddílové trenéry. V podstatě o to, aby tu korekci udělali oni a nenominovali třeba patnáct kluků, ale jen tři nebo čtyři. Uvažovali jsme o dvou kempech a je to v plánu. Zatím jsou dotace jen na jeden, ale pokud se nám podaří získat v okolí nějakého dobrého sponzora, tak to určitě uděláme minimálně nadvakrát. Jak říkám, v plánu to už bylo na tento rok, ale covid to zrušil. Dokonce jsme taky nevěděli, jestli vůbec bude aspoň jeden kemp.

Petr Kalousek.Zdroj: OFS Vyškov

Lze nějak zastavit trend úbytku mladých fotbalistů? Speciálně pak v kategorii dorostu? Dočkáme se třeba samostatného okresního přeboru dorostu?

Ubývání mladých hráčů asi zastavit nelze v žádné kategorii a sportu obecně. Jen za pomoci nás všech zainteresovaných ten úbytek půjdse zmenšit. Pokud spojí síly kluby, trenéři i vedení OFS, není to nemožné. První krok se nám už podařil, když jsme za účasti šesti družstev - Vyškova, Pustiměře, Komořan, Křižanovic, Bučovic a Švábenice - spustili okresní turnaj dorostu. Tudy vede určitě cesta. Mé přání je turnaj rozšířit a tím to nasměrovat k založení samostatné soutěže.

Budou se ještě teď na jaře nebo v létě konat nějaké zápasy okresních výběrů? Jak se tato družstva skládají?

Věřím, že se některé akce uskuteční i pokud se soutěžní ročník nedohraje. Po schůzce se zástupci mládeže ostatních OFS jsme se dohodli na utvoření programu akcí výběrů žáků, dorostu i dívek, tudíž se bude čekat opravdu jen na rozvolnění. Co se týká nominací do výběrů, musím za super práci pochválit Lukáše Zahradníčka i Romana Hrušáka, kteří si vzali už na podzim výběry za své, spojili se s trenéry, rodiči hráčů a regionální výběrové tréninky uspořádali v Drnovicích i Křenovicích na nejvyšší úrovni. Pokud budou kluby i rodiče dětí souhlasit, budeme hledat termíny na výběrové tréninky častěji, ať se na hřišti nepotkají jen před nějakou akcí.