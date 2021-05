„Nominace do ankety mě překvapila a ještě víc, že jsem vyhrál. Opravdu jsem netušil, co o tom rozhodlo. Možná to, že se v okresních soutěžích pohybuji tak dlouho. Dle mého názoru je okresní hrající legendou Michal Kašpařík z Otnic,“ okomentoval své první místo.

Pro zasvěcené ale není Lazorovo vítězství žádným překvapením nebo náhodou. Stačí prolistovat jeho fotbalový životopis. Fotbalově vyrostl ve Vícemilicích. Jako mladší dorostenec si v Bučovicích zahrál Moravskoslezskou ligu a divizi. Poté se vrátil do Vícemilic, kde velký fotbal kombinoval s malou kopanou a florbalem. Mimochodem, v něm si zahrál první ligu. Z Vícemilic v osmadvaceti letech odešel na hostování do Bučovic, kde necelé dvě sezony nastupoval v 1. A třídě. Pak to šel zkusit do Rajhradic, které tehdy měly velké ambice směřující ke krajskému přeboru. „Hrál jsem tam půl sezony, ale moc jsem se neprosadil. Byla tam velká fotbalová kvalita a konkurence,“ s nadhledem glosoval neúspěšnou štaci.

Nejpopulárnější fotbalista Vyškovska - výsledky ankety:

1. Jaromír Lazor (Vícemilice) 5103 hlasů, 2. Jan Hladký (Švábenice) 3541, 3. Daniel Matocha (Slavkov) 553, 4. Tomáš Ondráček (Křižanovice) 521, 5. Aleš Vlach (Dražovice) 490, 6. Josef Vondřich (Drnovice) 201, 7. Miloš Žoček (Rousínov) 146, 8. Michal Kašpařík (Otnice) 43, 9. Jiří Kučera (Radslavice) 19, 10. Jiří Proniuk (Brankovice) 14, 11. David Lukeštík (Lysovice) 11.



V okrese hlasovalo 10 627 respondentů.

Po návratu na Vyškovsko spojil svoji cestu s trenérem Petrem Kalouskem. Dva a půl roku pod ním hrál v Letonicích. Pak ho následoval do Rousínova a když tam Kalousek skončil, rozhodl se vrátil zpět domů do Vícemilic.

„Nebylo by správné z mých trenérů jmenovat jen Petra Kalouska, i když jsem si s ním hodně rozuměl. Rozhodně musím zmínit i další, kteří mně dali důvěru a postavili mě na plac. Ať to byl ve Vicánkách (Vícemilice, pozn. red.) Jirka Horňák s Mírou Hanákem, nebo v Bučovicích Laďa Kachlík s Pepou Fenikem a další v žákovských a dorosteneckých mačaftech,“ vzpomíná s poděkováním.

Fotbalová anketa Deníku sice proběhla v celé republice, ale oficiální vítězové jsou jen v okresech. Nejvíce hlasů, více než dvacet tisíc, nasbíral Jaromír Šťásek, hráč SK Dubí z Teplicka. Na jižní Moravě byl nejúspěšnější Michal Dufek ze Sokola Bořetice, který obdržel 6506 hlasů. Lazorových 5103 na Vyškovsku je vzhledem k velikosti okresu velice slušným výsledkem. Je to skoro polovina všech „hlasovacích lístků“.

„Nemyslím si, že rozhodovalo, že teď hraji třetí třídu. De facto jsem celou svou dosavadní kariéru hrál okres. Nejvíce mě podpořila má partnerka, která dostane jako poděkování i vyhraný poukaz,“ slibuje s úsměvem. Přesněji jde o volnou sázenku od Fortuny v hodnotě 1000 korun.

Jeho Vícemilice spadly z okresního přeboru před čtyřmi roky a hned i z trojky. Také návrat měl být bleskový. Loni využily možnost vrátit se do III. třídy z nedohrané soutěže, bohužel letos se nedohrálo zase a k jejich smůle tentokrát bez postupů a sestupů. Po devíti kolech ukončenou podzimní soutěž (III. třída – skupina B) vedly s jedinou porážkou a tříbodovým náskokem před Lovčičkami. Síla lídra tabulky byla především v útoku, který má bilanci více než čtyři góly na zápas (celkem 38). Podle oficiálních svazových statistik se na nich nejlepší střelec soutěže Lazor podílí čtrnácti zásahy.

„Pevně věřím, že se nám podaří vrátit Vícemilice do okresního přeboru. V mančaftu je hodně mladých a šikovných kluků. Všichni makají pod vedením trenéra Ladi Štrublíka, který má zajímavé tréninky. Měli jsme dobře našlápnuto, ale každý zápas i každá sezona jsou jiné. Já si samozřejmě moc přeju postup a abych k němu nějakým tím gólem přispěl. Pro fotbalistu v každém věku je důležité zdraví, s přibývajícími léty o to víc, (úsměv) ale to hlavní je, aby ho sport bavil a měl z něho radost,“ zdůrazňuje pětatřicetiletý a tedy už zkušený fotbalista.

Hodně do možnosti znova bojovat o vítězství ve III. třídě promluví aktuální pandemická situace. Zatím nezbývá, než doufat, že se na podzim soutěže rozběhnou už normálně, a také že se normálně dohrají.

„A taky že si udržíme formu,“ připomíná a dodává: „Dobu koronaviru jsem prožil pracovně a s rodinou. Na sport jsem nezanevřel. Běhal jsem, abych se udržoval v nějaké kondici, abych byl připraven, až to vypukne. Doufám, že ještě něco odehraju. Dříve jsem velký fotbal kombinoval s malou kopanou a v zimě s florbalem. Tenkrát mě bavila více malá kopaná, jako útočník jsem byl ve více brankových příležitostech a dávat góly mě bavilo. (úsměv) Postupem času mám ale radši velký fotbal,“ přiznává premiérový nejpopulárnější fotbalista okresu.