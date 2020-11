V jedenáctém kole, z jehož programu vypadlo odložené utkání francouzské ligy Marseille – Lens, se jen dva hráči dostali nad deset bodů. Karel Škraňka pak o jediný gól (supertrefa 31) porazil Jaromíra Gryce (34). Skutečná supertrefa je 32 branek. Svoji výhru, šest piv Gambrinus, si vítěz může vyzvednout ve vyškovské redakci na adrese: Jana Šoupala 1, Vyškov.

Zatímco v čele celkového pořadí jednotlivců ke změnám nedošlo, v týmové soutěži po delší době opustilo první místo družstvo Veronika a dvě kola před koncem má nejblíže k cílové pásce Bolzano+.

Okresní vítěz podzimní části Tip ligy získá sud piva značky Gambrinus a dres české fotbalové reprezentace. Sud piva získá také vítěz týmové soutěže. Nejlepší tipér v kraji pak obdrží sázenku Fortuny za pět tisíc korun, a také poukaz na vysílání televize přes internet Lepší.TV v hodnotě dva a půl tisíce korun.

Vyzkoušet si Tip ligu stále mohou noví zájemci. Vstoupit do ní ale mohou výhradně zasláním kuponu vystřiženého z Vyškovského deníku Rovnost do redakce. Kupony v novinách vycházejí vždy od pondělí do středy, kdy vychází i výsledková listina. Od svého druhého kola může tipující využít internetu na adrese: www.vyskovsky.denik.cz a dále SPORT – TIP LIGA. Tam jsou také pravidla a podmínky účasti v soutěži.

Kompletní výsledky 11. kola a celková pořadí najdete ve středečním tištěném Vyškovském deníku Rovnost.