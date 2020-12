„Já sám si přehled nevedu. Pro přesnou statistiku bych musel dlouho vzpomínat a dotazovat se přátel, kdo si co schoval. Tip liga pro mě byla vždy spíš možnost a důvod kontaktovat kamarády. A užít trochu vzájemného hecování. Za největší úspěchy považuji tři celková vítězství v Brně a dvakrát jsem se stal nejlepším tipérem na jižní Moravě. Ale domnívám se, že jsem v jednotlivcích celkově zvítězil v některém z jarních nebo podzimních cyklů soutěže asi tak osm až desetkrát,“ odhaduje.

S prázdnou ovšem neodešel ani letos. Podrželi ho spoluhráči z týmu. Bolzano+ s převahou vyhrálo soutěž družstev a získalo třicetilitrový sud piva Gambrinus. Je zajímavé, že dokonce hned ve třech okresech, kromě Vyškova i ve Znojmě a v Brně.

„Pokaždé jsem soutěžil v několika okresech zároveň. Vždy ale v Brně, Znojmě a ve Vyškově. To samozřejmě není náhoda. Jsem Brňák, v Brně bydlím a ve Znojmě a Vyškově mám kamarády. Začalo to ve Znojmě. Když jsme tam jednou šli s Vikinem, tedy Vladimírem Vykoukalem, na pivo, napadlo nás dát se dohromady pro tipování. Sestavy se průběžně trochu měnily, tedy třetí hráč. Ve Znojmě jsme nejprve přibrali Josefa Parůžka, jehož od letoška nahradil Petr Procházka. A ve stejné sestavě soutěžíme i v Brně. Ve Vyškově jsme doplnili sestavu o Ivana Smetanu, který nás obohatil o zkušenosti bývalého výborného fotbalisty,“ uvádí jména svých spoluhráčů.

Jeho jméno v průběhu let, ještě když se nebyla soutěž družstev, figurovalo i v jiných okresech. Celkem úspěšně to zkoušel dokonce i v Praze, kde mu zajišťoval kupony další kamarád. V poslední době ovšem zúžil akční rádius.

„Ono je to přece jen časově náročné. Tehdy mě Praha lákala tím, že jsem předpokládal mnohohlavé startovní pole tipujících. Chtěl jsem si vyzkoušet širší konkurenci. Ukázalo se ale, že počet účastníků je srovnatelný s Brnem a třeba i s tradičně velkým počtem tipujících v okresu Blansko. Přesto si jednoho třetího místa ze čtyřech účastí vážím. Pro Jihlavu rozhodlo to, že často jezdívám do Telče, kde mám část příbuzných a vždy zajdu v okolí na nějaký fotbal. I na čtvrtou třídu,“ přiznává své fotbalové fandovství.

Trojnásobný triumf nevypadá na náhodu. Spíše na týmovou spolupráci, což ovšem neoficiální kapitán týmu a až do letošního podzimu většinou také jeho lídr vylučuje.

„Ale kdepak konzultace nebo porady! Spíš si jen tak vzájemně fandíme, ale že bychom tipy nějak společně ladili, to ne. Blíž to má k hecování… (úsměv) A že se mně v jednotlivcích letos nedařilo tak, jako v minulých cyklech? S tím se nedá nic dělat, někdy máme více štěstí a někdy to zase vůbec nejde. Vždycky jsem tuto soutěž bral jako zábavu. Takový první cíl byl vždy umístit se v první desítce tipujících, a to se mi nakonec ve Vyškově i Znojmě povedlo, tak jsem docela spokojený. A družstvo mě to vynahradilo,“ ujišťuje.

Žádnou tajnou metodu nebo recept na úspěšné tipování prý nemá on ani jeho kolegové. Takže ani radit by se neodvažoval. Koneckonců sám nevidí nějaký větší rozdíl v tipování soutěží v jednotlivých okresech.

„Soutěže, které se objeví v nabídce Tip ligy, poté už samozřejmě sleduju, ale jinak se tomu systematicky nevěnuju. V okresních soutěžích se někdy objeví zcela jasný favorit a zcela jasný outsider, což ve vyšších soutěžích není až tak časté. Ale v zásadě rozdíly v tipování mezi jednotlivými okresy až tak velké nejsou. Ovšem hůře se tipují kluby, kterým fandím nebo ke kterým mám nějaký osobní vztah. Dá to více práce zachovat si odstup a hledat objektivní pohled,“ přiznává Jiří Rybák.

Vítězné soudky Gambrinusu mají po třiceti litrech. Jejich „budoucnost“ je úspěšnému tipérovi zcela jasná, což jednoznačně vyplývá odpovědi na otázku, zda budou naraženy v Brně, ve Vyškově nebo ve Znojmě?

„Všude!“ zahalasil.