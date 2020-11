První příčku opanoval v předposledním kole a závěrečném své vedení mazácky udržel. Protože naše nižší fotbalové soutěže byly zastaveny a profesionální měly reprezentační pauzu, obsahoval program posledních dvou dějství Tip ligy zápasy nejvyšších národních fotbalových soutěží a Ligy národů národních mužstev.

„Já jsem fanda všech sportů od kuliček po Diamantovou ligu atletů. Baví mě všechno kolem sportu. Rád si zatipuji v kurzových sázkách a možná proto jsem v posledních dvou kolech měl trochu výhodu. Zahraniční fotbalové ligy sleduji, ale stejně je to spíš o štěstí,“ komentuje Milar svoje premiérové vítězství v této oblíbené soutěži.

V ní není žádným nováčkem. Tipuje od jejího zrodu zhruba před patnácti lety. Za tu dobu bylo jeho největším úspěchem třetí místo v loňském podzimním cyklu. Několikrát vyhrál týdenní kolo, takže je zajímavé, že letos se mu to nepodařilo ani jednou, a přesto dokráčel k titulu.

„Jak jsem řekl, je to hodně o štěstí. Já se ale snažím i naše okresní soutěže blíž sledovat. Pokud mám čas vyjedu si i na zápasy mimo svoji obec. Ale samozřejmě hlavně se řídím tabulkami. V tom asi rozhodujícím předposledním kole se ani mně na evropských ligách moc nedařilo, ale mým hlavním soupeřům ještě méně. Ono obecně tipování, třeba v kurzovních sázkách, je v této době opravdu těžké a mimořádné. Pro ten koronavirus. Nikdy se neví, koho na poslední chvíli vyřadí ze sestavy," upozorňuje.

Jako nejlepší tipér celé soutěže byl samozřejmě tahounem družstva Nesovice které skončilo na bronzové pozici. Dalšími členy jsou manželé Kudličkovi. Michaela se dělila o konečné dvacáté místo, Martin dokonce až o čtyřicáté.

„Takže je jasné, že ta třetí příčka není žádná klasická týmová práce. Na tipech se neradíme, každý jedeme na vlastní triko a buď to vyjde, nebo ne. A samozřejmě takové to zdravé hecování, když se potkáme, to jako v mančaftu funguje," usmívá se lídr družstva.

Jako rodáku z Nesovic samozřejmě fandil tamnímu týmu ve snaze, jak říká, vrátit se tam, kam patří, tedy do okresního přeboru. I jemu je líto jakým způsobem Nesovičtí ztratili vítězství ve zkrácené podzimní části A skupiny III. třídy, když kontumačně prohráli zřejmě vyhraný zápas s Moravskými Málkovicemi. Ten byl pro potyčky na hřišti předčasně ukončen za stavu 3:1 pro jeho tým, který tedy neměl důvod vyvolávat problémy, které by vedly k ukončení zápasu a kontumaci výsledku.

„Je to škoda. Kluci by si první místo zasloužili. Letos mají dobře poskládané mužstvo a hlavně hrají dobrý fotbal. Na postup rozhodně mají a doufám, že jim ty body nakonec chybět nebudou a na jaře postup potvrdí,“ přeje si někdejší dlouholetý sekretář zdejšího klubu.

Za celkové vítězství v Tip lize získal třicetilitrový soudek chutného piva Gambrinus a dres české fotbalové reprezentace. Sám ujišťuje, že soutěž rozhodně nehraje pro nějaké ceny nebo tituly, ale prostě pro zábavu. Vítězná cena se ale před Vánocemi bude hodit. Tedy ten soudek piva.

„Asi ho narazíme doma na svátky. Vypít jej určitě nedokážeme, takže něco zbude i na kamarády,“ ujišťuje Josef Milan, který si mnohem víc považuje dresu české reprezentace. To je samozřejmě ohromná relikvie, ale nezůstane jen ve vitríně. Určitě je oblékne na některý ze svých výjezdů na zahraniční sportovní zápasy a mítinky.