I přijetí v rozšiřující se bratislavské čtvrti Vrakuňa bylo srdečné. S místními svazovými funkcionáři potřáslo Brňanům rukou také několik bývalých známých fotbalistů. Předseda BFZ Juraj Jánošík, který je zároveň viceprezidentem celého Slovenského futbalového sväzu, se přiznal autorství myšlenky založení Superpoháru.

„S Brnem máme kontakty už od roku 2010, kdy jsem se stal předsedou oblastního fotbalového svazu Bratislava-venkov. Už tehdy jsme úzce spolupracovali se svazem Brno-venkov. O rok později, kdy jsem byl zvolený předsedou krajského BFZ, tak jedna z prvních myšlenek byla navázat spolupráci s Jihomoravským fotbalovým svazem i na této vyšší úrovni. Tehdy se hrál Supepohár na úrovni národních svazů, který ale rychle zanikl. Takže jsme to chtěli znovu nastartovat my na naší úrovni. Zajeli jsme do Brna a tam jednoznačně potvrdili, že jdeme do toho. Předsedou byl tehdy Pavel Blaha. Měli jsme takový širší projekt, kde nebylo jen Brno, oslovili jsme svazy jako Bělehrad, Lublaň, Krakov, Györ. Brno bylo nejvstřícnější,“ upozornil Jánošík.

První ročník pořádal Bratislavský futbalový zväz a hraje se střídavě na Slovensku a na jižní Moravě. Premiérovým vítězem jsou Mutěnice, které v roce 2014 vyhrály v Ivance u Bratislavy nad místním Slovanem 5:1.

„Po sportovní stránce jsou tato utkání samozřejmě užitečnou konfrontací mezi českým a slovenským fotbalem na této úrovni. Pro mě mají význam i společenský a dost dobře nedocenitelný a jinde těžko opakovatelný. A musím zdůraznit, že to není jen o fotbale, ale podporuje nás v tomto i Jihomoravský kraj a osobně i pan hejtman Jan Grolich. Všechno je jednoznačně na přátelské bázi, takový sportovní svátek, na který se vždycky všichni těšíme, my i Slováci. Pro klub je to vlastně nejvíc, co na krajské úrovni může získat. Ale spolupráce nespočívá jen v tomto jediném zápase. Je dlouhodobá a široká. Naše týmy se zúčastňují turnajů na Slovensku a naopak slovenské našich,“ zdůraznil šéf jihomoravského fotbalu Kristýn.

„Je to od nejmladších kategorií po dospělé, a také halové turnaje. A už druhý rok se to rozšířilo i o družstva děvčat. Konkrétně u nás proběhl takový nultý ročník turnaje patnáctiletých holek. Hrály výběry západoslovenského svazu, našeho bratislavského, Vysočiny a jihomoravského. Hádejte, kdo vyhrál? No přece Brno,“ dodal s úsměvem nositel zřejmě nejslavnějšího slovenského jména.

Po krajském poháru vyhráli fotbalisté Rousínova i Superpohár. V Bratislavě

Jánošík dále informoval o struktuře fotbalu v Bratislavě a reorganizaci vyšších slovenských soutěží.

„Náš BFZ má dva oblastní svazy, Bratislava-město a Bratislava-venkov. Sdružujeme 91 klubů. Na Slovensku jsou čtyři krajské svazy a my jsme nejmenší, ale máme nejvíc mládežnických družstev. Hlavně přípravek, mladších a starších žáků. Bohužel na to máme strašně málo hřišť, zejména přímo v Bratislavě. Vrakuňa nás teď bude reprezentovat v nově ustavené třetí lize. Ta má teď východní a západní skupinu a navazuje na celostátní druhou ligu. Pod ní jsou naše krajské přebory. Vrakuni postup moc přeju. Zhruba před třemi roky se tady změnilo vedení klubu a nastal obrat a rok po roku postupovala až do nejvyšší krajské soutěže. Mají také dost mládeže a klub se stále rozvíjí. Důležitá pro ně je ta správná podpora zdejšího zastupitelstva v čele s jeho předsedou. Teď po reorganizaci soutěží tedy postoupili ze šestého místa, když některá mužstva před mini postup odmítla. Je to správný krok, perspektiva tu určitě je,“ chválil Jánošík.

Rousínovští fotbalisté ovšem na trávníku byli ve Vrakuni podobně nepříjemným soupeřem jako druhdy Mutěnice v Ivance. Nevyhráli sice tak vysoko (2:1), ale pohár odvezli.

„Budu se ženit a kluci mně dali ke svatbě ten nejlepší dárek. No řekněte, který český mančaft někdy vyhrál mezinárodní Superpohár…“, spokojeně se na tribuně usmíval předseda Tatranu Petr Pupp.