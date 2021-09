Není-li uvedeno jinak, jsou začátky zápasů v neděli 26. září v 16.00 hodin.

II. LIGA - F:NL

Příbram - Vyškov (so 16.30).

KRAJSKÝ PŘEBOR

Rousínov - Ráječko.

I. A TŘÍDA - skupina B

Vyškov B - Hroznová Lhota (10.30).

I. B TŘÍDA - skupina A

Medlánky - Bohdalice (so), Kobeřice - Ráječko B.

OKRESNÍ PŘEBOR

Křižanovice - Rousínov B (so), Pustiměř - Němčany (so), Švábenice - Pačlavice-Dětkovice (so), FKD - Křenovice (10.30), Letonice - Slavkov u Brna, Komořany – Bučovice, Otnice – Brankovice, Bučovice - Křenovice (út 10.00).

III. TŘÍDA - skupina A

Hoštice-Heroltice - Račice (so 13.30), Lysovice - Chvalkovice na Hané (so 15.30), Moravské Málkovice - Ivanovice na Hané (so 15.30), Dědice - Bohdalice B (so), Kroužek - FKD B (15.30), Kučerov - Radslavice.

III. TŘÍDA - skupina B

Vícemilice - Bošovice (so 10.00), Lovčičky - Hodějice (so 14.00), Nesovice - Rašovice (so 15.30), Dražovice - Křenovice B (10.30), Kobeřice B - Vážany nad Litavou (10.30), Heršpice – Nížkovice, Hodějice - Slavíkovice (út 13.00).

IV. TŘÍDA – skupina A

Hoštice-Heroltice B - Račice B (so), Pustiměř B - Opatovice (13.30), Kučerov B - Chvalkovice (13.30), Rychtářov - Brankovice B (15.30).

IV. TŘÍDA - skupina B

Slavkov u Brna B - Němčany B (so), Šaratice - Zbýšov (so), Bučovice B - Velešovice B (10.00), Křižanovice B - Hodějice B.

FUTSAL

Okresní přebor - třetí podzimní turnaje, sobota 25. 9. (od 9:00):

Hřiště Stadion Vyškov: Vyškov City – Sokol Bučovice, Sokol Bučovice – FC Krásensko, Vyškov City – FC Krásensko.

Hřiště Orel Vyškov: Orli Vyškov – Fifák Nouzka, Fifák Nouzka – Amor Vyškov, Orli Vyškov – Amor Vyškov.

Hřiště Gymnázium Bučovice: Orli Bučovice – FC Kozlany, FC Kozlany – Lazor Vyškov, Orli Bučovice – Lazor Vyškov.

KUŽELKY

Program na kuželně KK Vyškov - sobota 25. 9.: Vyškov – Třebíč, 1. liga muži (9.30). Vyškov – Rosice B, 2. liga ženy (13.00). Vyškov B – Bojkovice, divize(16.30).

Neděle 26. 9.: Vážany – Kyjov, KP1 jih (9.00).

Pondělí 27. 9.: Ivanovice n. H. – Rosice D, KP2 sever (19.00).

POZVÁNKA

Pístovice: Běh Pístovickou riviérou, 60. ročník, sobota 2. 10., startují všechny věkové kategorie (celkem 25) Starty: od 9.00 benjamínci , školky a přípravky, od 10.00 žákovské, dorostenecké a juniorské kategorie, v 11.30 hlavní závody mužů (8,2 km) a žen (5,4 km). Více informací na: www.behpistovickourivierou.cz.