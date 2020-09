Z tradiční pravidelné nabídky se vymykají dvě akce. V Bučovicích budou hrát nevidomí fotbalisté tradiční mezinárodní turnaj. Ve Vážanech nad Litavou bude možno shlédnout plejádu fotbalových talentů z jižní Moravy. V turnaji, který pořádá Sparta Brno se utkají desetiletí a mladší hráči.

BASEBALL

I. liga - o titul: Blesk Jablonec - Pelikans Bučovice, sobota 26. 9. (12.00 a 15.00). Pelikans Bučovice – Blesk Jablonec, neděle 27. 9. (13.00), hřiště Školní ul.

FOTBAL

Není-li uvedeno jinak, jsou začátky zápasů v neděli 27. září v 15.30 hodin.

Moravskoslezská liga

Sigma Olomouc B - Vyškov (10.30).

Krajský přebor

Boskovice - Rousínov (so).

I. A třída - skupina B

Velká nad Veličkou - Vyškov B (10.30), Bučovice - Lednice.

I. B třída - skupina A

Medlánky - Kobeřice (so), Babice nad Svitavou - Bohdalice (so).

Okresní přebor

Rousínov B - Slavkov u Brna (so 10.15), Švábenice - Velešovice (so), FKD - Pustiměř (10.30), Otnice - Dražovice, Němčany - Křenovice, Letonice - Komořany, Křižanovice - Brankovice.

III. třída - skupina A

Hoštice-Heroltice - Račice (so), Lysovice - Dědice (so), Moravské Málkovice - FKD B (so), Pačlavice-Dětkovice B - Chvalkovice n/H (10.30), Kučerov - Bohdalice B, Opatovice – Nesovice, Radslavice - Ivanovice n/H.

III. třída – skupina B

Lovčičky - Křenovice B (so 14.00), Bošovice - Kroužek (so), Heršpice - Kobeřice B (so 16.00), Hodějice - Rašovice (13.15), Slavíkovice - Vícemilice (15.00), Habrovany – Nížkovice, Vážany n/L - Zbýšov.

IV. třída - skupina A

Bučovice B - Rychtářov (10.00), Kučerov B - Pustiměř B (12.45), Hoštice-Heroltice B - Račice B, Chvalkovice - Brankovice B.

IV. třída - skupina B

Slavkov u Brna B - Komořany B (so 14.45), Křižanovice B - Šaratice (13.00), Němčany B - Křenovice C (13.00), Hodějice B - Velešovice B.

FANSCARD CUP

FC Sparta Brno pořádá Svatováclavský turnaj kategorie U10 (ročník 2011 a mladší) v pondělí 28. 9. (od 9.00) ve sportovním areálu ve Vážanech nad Litavou. Účastníci: Sparta Brno, Moravský Krumlov, Baník Ratíškovice, FK Hodonín dívky, FK Ořechov, Svratka Brno, FC Kuřim, SK Líšeň, FK Hodonín kluci, Vážany n. L./Slavkovsko, TJ Těšany, FC Bučovice.

Blind Football Cup, mezinárodní fotbalový turnaj pro nevidomé v Bučovicích, sobota 26. 9. (od 9.30) a neděle 27. 9. (od 9.00). Hřiště s umělým povrchem, Školní ul.

FUTSAL

Okresní přebor - sobota 26. 9. (9.00 až 12.00).

Hřiště Orel Vyškov: Amor Vyškov – Orli Vyškov, Orli Vyškov – Orli Bučovice, Amor Vyškov – Orli Bučovice.

Hřiště Marefy: JČ Marefy – Lazor Vyškov.

KUŽELKY

Program na kuželně KK Vyškov – Brněnská ul.

Sobota 26. 9.: KK Vyškov – Lokomotiva Trutnov, 1. liga muži (9.30). KK Vyškov – HKK Olomouc, 2. liga ženy (13.00). KK Vyškov B – KK Blansko B, divize (16.30).

Neděle 27. 9.: Sokol Vážany – KK Vyškov D, KP 1 jih (9.00). KK Vyškov G – Lokomotiva Valtice B, KP 2 jih (12.00).

Pondělí 28. 9.: Slovan Ivanovice n. H. – Moravská Slavie Brno F, KP 2 sever (19.00).

RAGBY

I. liga: Jimi Vyškov – Sparta Praha, sobota 26. 9. (14.00), stadion Purkyňova ul.

VOLEJBAL

Český pohár mužů, pondělí 28. 9., turnaj 1. kola v Novém Jičíně: Nový Jičín - Bučovice (10.00), Bučovice - Blue Ostrava (13.30), Morávka - Bučovice (17.00.), HS Purkyňova ul.