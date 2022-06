„No sám? Tak to tak určitě není. Kluci věděli, že mně na první místo nejlepšího střelce schází pět gólů. Takže to na mě hráli a ono se to nakonec povedlo. A musím připustit, že mně tam taky padlo skoro všechno. Nevím, jestli nejlepší střelec dostane nějaký diplom, asi ne, ale to by mně vůbec nevadilo. Dát pět gólů potěší samo od sebe,“ usmívá se pětadvacetiletý útočník Vícemilic.

Mezi dospělými je to jeho absolutní rekord. V dorostu prý dal v jednom mistráku osm gólů, ale kdy a komu, to už si nepamatuje. Rozhodně to však bylo v barvách Bučovic, kde s fotbalem začínal.

„Od mala až do konce dorostu jsem hrál v Bučovicích. Pak jsem šel do na chvíli Brankovic a potom musel na čas kariéru kvůli práci přerušit. Udělal jsem dobře, že jsem se rozhodl navázat ve Vícemilicích. Hned jsme vyhráli čtverku a teď i trojku. Tedy zatím pořád postupuju,“ oceňuje.

Návrat do okresního přeboru tedy byl stejně rychlý jako sešup. Třetí třídu Vícemilice vyhrály poměrně jasně. Před Dražovicemi mají v konečné tabulce náskok sedmi bodů. Vedly od druhého kola, kdy se do čela prostřílely na skóre po vítězství 9:1 v Kobeřicích s béčkem tamního Sokola. Následovala nadílka 8:2 Slavíkovicím na jejich hřišti, důležitá domácí výhra nad Dražovicemi 2:0 atd.

„Pět branek je sice hezký výkon, ale zpravidla bývá důležitější jen jediná. To bylo v odvetě v Dražovicích, kde se, jak se říká, lámal chleba. Oni se na nás mohli nepříjemně dotáhnout. Dal jsem vítězný gól na 2:1 v 89. minutě. To teda je cennější gól, než když s Hešpicemi vyhrajete o čtyři. Třetí třídu jsme pak určitě vyhráli zaslouženě. A ptáte se, čím nejvíc? Myslím si, že je to v připravenosti. My na tuhle soutěž, v níž některé mančafty netrénují vůbec, trénujeme nadstandardně. Trenér Laďa Štrublík nám dává pěkné kapky! (úsměv) Takže jednoznačně je to kondice, většinou jsme soupeře ve druhém poločase uběhali. V sezoně trénujeme dvakrát týdně a v přípravě před sezonou třikrát. Takže teď nám to zase začne,“ naznačil i důvody vícemilické vítězné cesty.

Z pěti gólů rekordní série si nejvíc cení hned toho prvního. Z přímého kopu zakroutil střelu do šibenice za vzdálenější tyčku. Ostatní prý byly takové normální, a jak znova připomněl, s velkým podílem spoluhráčů. Ale ani kanonýr týmu nějakého „dvorního“, osobního nahrávače nevnímá.

„Asi to budou Marek Havránek nebo Jan Chadima. Pokud bych měl někoho vyzvednout jako nahrávače, tak určitě tyhle dva,“ vyjmenoval a určitě nejen proto, aby i oni přispěli do kasičky za propagaci…

Postupem Vícemilic se teď v Bučovicích zase připomnělo velké téma, rivalita s tradičním bývalým Tatranem. Dokonce teď budou historicky vůbec poprvé proti sobě hrát o mistrovské body. I Vilém Horák vnímá výjimečnost tohoto zápasu.

„Asi to bude dost vyhrocené. Možná, že dokonce většina našich kluků, tak jako já, dlouho hrávala za Bučovice. Takže můžu mluvit i za ostatní, že se na to hodně těšíme. A já jsem přesvědčený, že i to hecování bude ve sportovním duchu. Třeba já budu mít za svého „osobního“ protihráče mého velikého kamaráda a spolužáka ze střední školy Michala Posoldu. Určitě si to užijeme…“ nechal bez dalšího komentáře.

Pokud nepřijde cena za nejlepšího střelce „shora“, tak Vilém Horák ujistil, že bez odměny za tuto metu a svůj víkendový střelecký rekord určitě nezůstane.

„Mou největší fanynkou je moje přítelkyně, největší kočička. Moje velká opora a obrovská motivace. Dostávám odměnu za každý gól, takže si představte, co bylo po těch pěti…,“ zdůraznil s potutelným úsměvem.