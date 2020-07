Prezentoval se kvalitním výkonem, přičemž jeho dělovku v 69. minutě domácí gólman Maňák jen konečky prstů vyškrábl na tyčku.

„Mohl to být vyrovnávací gól a vývoj utkání by pak byl úplně jiný. Škoda. Jsem v pořádku a i to počasí jsem udýchal bez problémů,“ ujistil po utkání.

Vyškovští sehráli s Blanskem, které očekává potvrzení svého postupu do II. ligy, už druhý vyrovnaný zápas. V Drnovicích před třemi týdny prohráli 1:2. V obou měli dostatek šancí, aby výsledek by opačný.

„Byl to můj první zápas a zrovna tak těžký. A asi i zbytečně ostrý. S Blanskem jsou to vždycky těžká utkání. Mají kvalitní mančaft, hrajeme s nimi vyrovnané zápasy. Dneska rozhodlo to, že my jsme své šance neproměnili, oni ano. No šance… Blansko dalo první gól z jasného ofsajdu a myslím si, že druhý gól byl po faulu na Lanýže (Tomáš Langer, pozn. red.) na půlce hřiště. Ale když my budeme dál pracovat tak, jako dosud, a hlavně když budeme proměňovat své šance, tak nám něco podobného nemusí vadit a nemusí to být špatné,“ komentoval svůj návrat do sestavy.

K mužstvu se po zranění připojil teprve před týdnem a v utkání si zahrál na svém postu v záloze a na pravé krajní obraně.

Příští přípravné zápasy MFK:



Středa 8. 7. Vyškov – Velká Bíteš (17.30 v Křižanovicích u Bučovic)

Sobota 11. 7. Vyškov – Hodonín (11.00 v Opatovicích)

„Měl jsem problémy s lýtkem a nechtěl jsem nic uspěchat. Proto jsem se dohodl s Honzou (Jan Trousil, trenér, pozn. red), že když je příprava tak dlouhá, dva měsíce, takže na začátku pojedu podle individuálního tréninkového plánu. Chodil jsem cvičit a hodně jsem běhal. S mančaftem jsem začal od pondělí a jedu naplno. Snad to bude dobré… A ta obrana? No, můj post to vyloženě není, ale krajního obránce jsem hrával i v první a ve druhé lize, takže když bude potřeba nemám s tím problém. A v Blansku to bylo jen na chvíli, když tam od nás někdo ležel,“ sdělil už zase hrající kapitán.