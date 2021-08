Není-li uvedeno jinak, jsou začátky zápasů v neděli 22. srpna v 17.00 hodin.

II. LIGA - F:NL

Varnsdorf – Vyškov

KRAJSKÝ PŘEBOR

Ratíškovice - Rousínov (pá 20. 8.)

I. A TŘÍDA - SKUPINA B

Šlapanice - Vyškov B (so 16.30)

I. B třída - skupina A

Ráječko B - Bohdalice (so), Lipovec – Kobeřice.

OKRESNÍ PŘEBOR

Slavkov u Brna – Velešovice (so), FKD - Komořany (10.30), Brankovice – Křižanovice (15.00), Bučovice - Němčany (16.30), Švábenice – Letonice, Křenovice – Pustiměř, Rousínov B – Otnice.

III. TŘÍDA – SKUPINA A

Ivanovice na Hané - Lysovice (so 16.30), Chvalkovice na Hané - Habrovany (so 16.30), Hoštice-Heroltice - Kroužek (so), Radslavice - Moravské Málkovice (16.30), Kučerov - Dědice (16.30), Bohdalice B - FKD B (16.30).

III. TŘÍDA - SKUPINA B

Vážany nad Litavou - Hodějice (so 16.00), Nesovice - Lovčičky (16.30), Bošovice - Nížkovice (so), Dražovice - Kobeřice B (14.00), Slavíkovice - Vícemilice (15.00), Rašovice - Heršpice.