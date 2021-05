Rýsuje se tak velká šance pro MFK Vyškov. Pokud z druhé ligy sestoupí moravský klub, otevře Vyškovu cestu do druhé nejvyšší soutěže. V „kalných vodách“ se aktuálně pohybují Třinec a Blansko, přičemž jihomoravský nováček již avizoval, že se z finančních důvodů do nového ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY nepřihlásí. Automaticky tak bude považován za sestupující klub, i když by se sportovně v soutěži zachránil.

„Účastníci druhé ligy se určí na základě doplnění soutěže přesně podle soutěžního řádu. Pokud projde licenčním řízením pro profesionální kluby, pak druhou ligu doplní Vyškov. Další na řadě jsou Slovácko a Kroměříž,“ potvrdil předseda svazové Řídící komise pro Moravu Pavel Nezval.

První postupové pořadí připadlo Vyškovu, přestože je v tabulce uzavřené soutěže na třetím místě. Má však o zápas méně, a tak přišel na řadu přepočet koeficientem bodové úspěšnosti a ten mají Vyškovští nejvyšší.

Trenér MFK Jan Trousil ovšem zatím gratulace k postupu odmítá.

„Čeká nás spousta práce. A navíc, pokud to není stoprocentně potvrzené, tak se stále musíme bavit o dvou variantách. Tedy účasti v MSFL nebo ve druhé lize,“ upozornil.

V tuto chvíli ale už je ta druhá možnost hodně reálná. Přitom Trousil přiznal, že si ji chtěl vybojovat na trávníku.

„Jak šly počty nemocných dolů, tak jsem věřil, že nás těch osm kol nechají dohrát. K tomu jsme připravovali mužstvo. Chtěli jsme je doplnit o dva tři hráče a o postup se porvat. Měli jsme i konkrétní jména. Kdyby se to nepodařilo, nebo by byla soutěž zrušená bez možnosti postupu, tak bychom se o něj s tímto kádrem pokusili v příští sezoně,“ popsal původní plány.

Ty teď nabraly zcel jiný kurz a Trousil už začal shánět druholigovou kvalitu.

„Vlastně jsem zatím jen testoval zájem a potěšilo mě, že kluci chtějí do Vyškova jít. Pokud se rozhodnutí o postupu potvrdí, pak hned začneme jednat konkrétně. Tedy s kluky, s nimiž jsme už mluvili, s dalšími vytipovanými a samozřejmě se stávajícím kádrem, což je našich čtrnáct patnáct hráčů. Já bych to chtěl mít uzavřené do konce května. Budou to jakési takové třínedělní testy. Po nich ti, co zůstanou, budou mít tak do 15. – 20. června dovolenou a po ní s tímto kádrem rozjedeme letní přípravu,“ naznačil Trousil náplň své práce pro nejbližší dny.

Cílem samozřejmě je naskočit do profesionální soutěže s mužstvem, které v ní bude konkurenceschopné.

„Druhá liga je ve všem někde úplně jinde. Sleduju ji dost podrobně. Teď jsem třeba byl na zápase Prostějov – Hradec Králové. Nejviditelnější rozdíl je, jak jsou hráči kvalitně fyzicky připravení a jak třeba pracují po ztrátě balónu. Jak okamžitě začnou presovat. Ve třetí lize to ještě jde nějak ošidit, ale druhé, když se ztratí balon a hráč zůstane na útočné polovině a nemá snahu se vracet, tak je to hned potrestané. Tam té práce je daleko víc. Musí se hrát daleko víc u sebe, nespoléhat jen na individuality nebo třeba na dobře kopnutý roh. Po ztratě míče bude na hráče daleko větší tlak. Aby získal balon hned nahoře nebo se rychle vrátil do správného bloku. Všichni musí pracovat i když nemají balon. My takto ladíme už i naše tréninky, ale ve druhé lize je to přece jen vyšší level. Ten, kdo tohle nebude chtít podstoupit, tak prostě nebude mít v kádru místo. Chceme mladé kluky, kteří na sobě chtějí pracovat a lepšit se a ten náročný fotbal hrát. Kluci s tím počítají. Parta tu byla výborná, ale všichni se toho zúčastnit nemůžou,“ naznačil vyškovský lodivod, co jeho stávající i nové svěřence v dohledné době čeká.