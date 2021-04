Zbrojovce se v první lize moc nedaří a za záchranou kráčí těžkopádně. V rozehrané soutěži vyměnila trenéra, a také nový kouč Richard Dostálek hledá ideální sestavu. Přičemž mu samozřejmě práci komplikovaly a komplikují karantény řady hráčů. Marek Vintr se naposledy dostal na trávník v domácím utkání s Libercem, které Brňané prohráli 0:3.

„Jak se postupně uzdravujeme je nás hodně a kádr je široký. Do nominace na zápas se samozřejmě nemůžeme vejít všichni. Mě to postihuje dost, ale trénuju naplno. Teď jsem zdravotně úplně v pořádku a čekám na svoji příležitost. Věřím, že přijde,“ vysvětluje Marek proč ho jeho fotbaloví fanoušci v posledních kolech hledají v sestavě marně.

Fotbalista Marek Vintr v zápasech Zbrojovky Brno.Zdroj: Petr Nečas

V tabulce je Zbrojovka stále na první sestupové pozici, šestnáctá z osmnácti účastníků, ale v minulém kole si výhrou v Českých Budějovicích své vyhlídky na záchranu výrazně vylepšila.

„V silách mužstva záchrana určitě je. Já od začátku věřím, že nespadneme a po výhře v Budějovicích je to přesvědčení ještě větší, to želízko začalo mnohem víc žhavit. Věřím, že se to zlomilo. A navíc všechno máme ve svých rukou. Potřebujeme předběhnout Teplice nebo Mladou Boleslav, nebo nejraději oba. A oba je máme doma. To je klíč, ale obecně prostě musíme začít vyhrávat. Základem bude potvrdit výhru z Budějek v neděli doma s Pardubicemi,“ fotbalovým povoláním útočník naznačuje cestu k setrvání v elitní české fotbalové společnosti.

Tento týden zase padla další šance na rozběhnutí amatérských sportovních soutěží. A nijak výrazně se neměnila ani možnost trénovat. Zatímco Marek má v Brně balón u nohy každý všední den v týdnu, přičemž Zbrojovka samozřejmě trénuje i dvoufázově, Ondřej měl až do úterka od svého trenéra Jan Trousila individuální plán. V něm, jak jinak, výrazně převažují úkoly na udržení si fyzické kondice. Zajímavý návrh, jak by tedy mohl bráchovi píchnout, aby si zahrál s míčem, se spoluhráči a proti soupeři, ale Marek nevidí jako moc reálný.

„Jako, že bych ho pustil na trénink Zbrojovky místo sebe? No, to nevidím moc reálně. Já myslím, že by to všichni poznali, nakonec on je přece levák a já pravák. Ale kdybychom se možná trochu snažili, kdo ví…?“ s potutelným úsměvem nechal tuto otázku nezodpovězenou.

V tomto prvoligovém ročníku nastoupil Marek Vintr za Zbrojovku v šesti utkáních a nasbíral tři žluté karty. Ondřej hrál ve všech devíti zápasech Vyškova v MSFL a zaznamenal tři góly.

„Vyškov a bráchu samozřejmě sleduju a přeju jim, aby se Moravskoslezská liga dohrála a oni to dotáhli k postupu do druhé ligy,“ ujistil Marek Vintr.