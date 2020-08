Podobně je na tom i druhý okresní pohárový zástupce FK Pačlavice-Dětkovice. I on vypadl v prvním kole a před úvodem své soutěže – I. A třídy, skupiny B – také spíše doufá, než by byl přesvědčený, v dobrý start.

Krajský pohár

1. kolo:

FK Šardice – Tatran Rousínov 1:1

Pokutové kopy: 5:4.

Poločas: 1:0. Branky: 4. Valenta – 47. Veleba. Rozhodčí: Kulíšek – Pátek, Bábíček. ŽK: Knoflíček – Skoupý, Zavřel. Diváků: 120.

Rousínov: Řepka – Rozehnal, Skoupý, Zavřel, Legner (59. Novotný) – Pelc (80. Horváth), Buršík, Havel, Veleba, Líznar - Juříček (68. Piňos). Trenér: Roman Zavřel.



FK Kyjov – FK Pačlavice-Dětkovice 1:0

Poločas: 0:0. Branka: 58. Kuchař. Rozhodčí: Weiss - Dadák, Julínek. ŽK: Koplík, Z. Bartoň - Sádlík, Obruča. Diváků: 125.

Pačlavice: Dopita – Špatina, Knap, Kozák, Pavlík - Grepl, Pučan (46. Kroupa), Veselý (63. Kapounek), Sádlík – Doležel, Obruča. Trenér: Pavel Svoboda.

Tatran z poháru vypadl v Ratíškovicích až po penaltovém rozstřelu, když v normální hrací době zápas skončil 1:1. Vyřazení bere trenér Roman Zavřel s nadhledem, ale výkon a celkové klima v mužstvu mu dělají starosti.

„Vypadalo to hrozně a spokojený nejsem s ničím. Pereme se sami se sebou, ani ne tak fotbalově, ale tak nějak celkově. Přístupem, vytratila se radost z fotbalu, chybí taková ta správná parťácká atmosféra. Kluci nehledají chyby u sebe, ale vidí je na jiných. V mužstvu je hodně nových lidí, chybí kamarádské vazby. Prostě chybí pohoda, je to moc upracované,“ ulevil si Zavřel.

Ten přišel k mužstvu na začátku roku, takže po karanténě se chystá na svoji rousínovskou premiéru v mistrovském utkání. Do nového ročníku krajského přeboru vstoupí prakticky s novým mužstvem. Po velkých odchodech, mj. kanonýr Josef Lička, se v základní sestavě objeví prakticky všichni noví hráči. Brankář Tomáš Hoda (ze Žebětína), obránci Ondřej Pelc (Start Brno), Ondřej Skoupý (Kobeřice), Patrik Veleba (Bystrc), záložníci Roman Zavřel mladší (Svratka Brno), Josef Havel (Bořitov) a Piotr Pasz (Žebětín). Pro první utkání, v neděli dopoledne na Spartě Brno v Komárově (10.30), nebudou k dispozici vlastní odchovanci stoper Jiří Šlimar a útočník Dalibor Nohel.

„Mluvit za této situace o cílech pro sezonu není na místě, spíše o přáních. Ideální stav by byl hrát klidný střed tabulky. Reálná varianta je, tedy pokud budeme přistupovat k zápasům jako teď aktuálně, že to bude hodně napjaté a tím hodně těžké. Ale bude jen na nás, jak a kdy se z toho vyhrabeme. O fotbale to není, ten přijde a hráče na dobrý fotbal máme, ale musíme to narovnat v hlavách. Parta a všechno to dohromady si u nás zatím nesedlo,“ dodal trenér Rousínova.

Nedařilo se ani druhému a bohužel pro tento rok i poslednímu zástupci v krajské pohárové soutěži FK Pačlavice-Dětkovice. Ten podlehl těsně 0:1 na hřišti přemožitele Bučovic Kyjova. Vzhledem k okolnostem vyřazení mimořádným překvapením není.

„Bylo to naše první a jediné přípravné utkání. Celá letní příprava, pokud se o ní vůbec dá mluvit, byla velmi slabá. Na trénincích bylo nejvíc osm hráčů. Odpadla nám přípravná utkání. A někteří hráči si v Kyjově zřejmě mysleli, že to půjde samo a v pohodičce nastřílíme soupeři pět gólů. Jenže I. A třída se bez přípravy moc kvalitně hrát nedá,“ viděl příčiny porážky trenér Pavel Svoboda.

Nerozehraní hosté v prvním poločase tahali za kratší konec. Ve druhém pak mohli rychle rozhodnout, ale tři vyložené šance zůstaly nevyužity. Kyjov pak z ojedinělého brejku dal postupový gól.

Také Svoboda přišel k mužstvu už před půlrokem, ale první mistrovské utkání má teprve před sebou. Soutěž zahájí prakticky se stejným týmem, jaký převzal, tedy s velice úzkým kádrem.

„V podstatě až před zápasem uvidím, kdo přijde. Takže až soutěž ukáže, co mužstvo bude schopné hrát. Naši pozici si neodvážím tipovat, je to jen přání hrát v klidném středu. Pokud se nám nikdo nezraní, nebo nebude vyloučený, tak v kompletním složení bychom problémy mít neměli. V opačném případě nechci ani pomýšlet, co se může stát,“ nechal i Svoboda v prognózách vrátka otevřená.

Pačlavice-Dětkovice zahájí svoji skupinu I. A třídy v neděli v 17.00 hodin na hřišti v Nikolčicích.