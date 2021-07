V roce 1930 začali fotbal v obci soutěžně hrát muži a dorostenci. Zhruba o deset let později se přidala dvě družstva žáků a muži B. V šedesátých letech pak klub dostává strukturu zhruba srovnatelnou s tou dnešní. Hrají tedy muži A a B, dorost a starší a mladší žáci. Od prvních poválečných po současnost pendlovalo první mužstvo na pomezí špice okresního přeboru a první poloviny krajské I. B třídy. Nicméně Křenovice vždy patřily mezi přední kluby okresu.

„Většinou dobré byly výsledky mládeže, a to i v obdobích, kdy to mužům šlo méně. Žáci i dorostenci často okupovali horní místa tabulek okresního přeboru, občas nakoukli i do krajských soutěží. Pro znalce dodám, že okresní přebor mládeže míval pod sebou v těchto letech ještě dvě nižší okresní soutěže,“ zdůrazňuje člen výboru Pavel Čáslava, který pro čtenáře Vyškovského deníku Rovnost vybírá zajímavosti z křenovické fotbalové historie.

První utkání po osvobození od nacistické okupace sehrál klub v červnu 1945 proti výběru Rumunské armády, která byla součástí osvobozeneckých armád. Křenováci zvítězili 3:1.

„V padesátých a šedesátých letech působila v našem klubu velká fotbalová osobnost, rodák ze sousedních Vážan, exligový fotbalista Jan Vojtíšek. První ligu hrál léta za ASO Olomouc. Vrcholu kariéry dosáhl tento borec ve svých třiceti letech, kdy oblékl Československý reprezentační dres v utkání proti Holandsku. V našem klubu působil dvanáct sezon a zanechal zde velkou stopu. Hráčskou kariéru ukončil v 48 letech. Další zajímavou personou konce šedesátých let byl Křenovák Milan Albrecht. Ten strávil velkou část kariéry v Moravské Slávii Brno, která patřila mezi nejlepší brněnské kluby své doby. V pozdějších letech zanechala výraznou stopu v našem klubu za svou dlouholetou hráčskou a trenérskou kariéru dvojice František Baják st. a Jaroslav Šandr. Zejména během jejich trenérské éry, od začátku devadesátých let dvacátého století zažil křenovský fotbal plodná léta, když se nepřetržitě řadu let hrála I. B třída, a to na velmi dobré úrovni,“ připomíná některá jména s upozorněním, že těch lidí, kteří by si zasloužili uvést také, je samozřejmě předlouhá řada.

V roce 1975 stanovuje návštěva na utkání s Drnovicemi klubový rekord. Zápas vidělo z dnešního pohledu neuvěřitelných 700 diváků.

Zajímavou etapou v již novodobé historii je éra C družstva v letech 2001 - 2021. Týmu složeného zejména ze starších borců, kteří v minulosti jako hráči či trenéři úspěšně působili v áčku a v rámci své kariéry okusili i vyšší soutěže.

„Křenovský „Celtic“ se během tohoto období prezentoval vždy kvalitním kombinačním fotbalem a byl postrachem soupeřů ve čtvrté třídě!“ zdůraznil Čáslava.

ÚSPĚCHY ODSTARTOVAL HŘEBÍK

Novodobou éru křenovického fotbalu bude mít většina fanoušků spojenou s trenérem Přemyslem Diváckým, známým pod přezdívkou Hřebík. Ten své angažmá začal v roce 2007. Áčko postupně zkvalitnilo svůj kádr a společně s výborným trenérem to znamenalo postup do krajské I. B třídy. V ní se áčko pevně usadilo na čelních pozicích, dokonce obsadilo druhé a třetí místo. V roce 2013 převzal mužstvo bývalý vynikající stoper Zbrojovky Brno a člen její mistrovské jedenáctky z roku 1978 Rostislav Václavíček. Po solidním prvním roce, ale přišel propad a další ročník již trenér nedokončil. Sezonu se pokusili zachránit místní hráč a funkcionář Petr Borovský společně s Markem Břeňem. Bohužel pádu do okresu nezabránili.

První rok v okresním přeboru Křenovičtí skončili třetí a v následující sezoně, tedy 2015/2016, se vrátili do I. B třídy. První ročník po postupu byl výborný a áčko si zopakovalo skvělé druhé místo. Pro nový ročník začal svoji druhou etapu v klubu Přemysl Divácký, asistentem zůstal Marek Břeň. První rok byl průměrný, bohužel v dalším následoval sestup do okresu.

Jak známo v posledních dvou letech měl fotbal a sport obecně smůlu a amatérské soutěže se dvakrát nedohrály.

„Škoda je zejména té poslední, kdy mělo áčko pod vedením našeho bývalého hráče a stále platného borce B béčka Lukáše Ledviny našlápnuto k velmi dobrému výsledku. V době ukončení soutěže, tedy po desátém kole, jsme byli první. Snad ta nadcházejí sezona bude podobně úspěšná. Uvidíme,“ trochu zalitoval sám bývalý výborný fotbalista.

Také proto, že o šanci vykopat si krajskou soutěž přišli mladí kluci-odchovanci, které Ledvina do týmu zabudoval. Klub se totiž snaží mládeži věnovat maximální péči.

Předsedou je Petr Maděra, současný místostarosta obce. Kromě aktivní sportovní činnosti fotbalisté chtějí být plnohodnotnou součástí křenovického kulturního a společenského života. Pořádají různé akce jako např. Křenovské bigbít, Křenovická vařečka, Vavřinecké hody. Spolupracují s obcí i místními spolky.

„Všechny naše akce probíhají v pronajatém areálu Tělocvičné jednoty Sokol Křenovice. Areál náš klub již asi třicet let zušlechťuje v rámci nájemního vztahu. Toto „Status Quo“, nás při naší dobrovolné činnosti výrazně svazuje v dalším rozvoji. V posledních letech jsme se proto snažili vstoupit do členské struktury TJ, což se bohužel setkalo s velkou nevolí ze strany stávajících členů TJ a zejména ze strany vedení Sokola. Naše žádosti o členství byly zamítnuty. Tento stav je pro nás, sportovní dobrovolníky a nadšence, velmi demotivující. Proto se snažíme na toto téma upozornit a vyvolat diskusi, nejen v rámci hranic naší obce,“ upozornil Čáslava i na „bolístky“ současnosti křenovického fotbalu.

Na oslavy jeho devadesátin přišlo více než pět set fanoušků. Viděli výhru domácích „starých pánů“ nad Olympem Praha s šéfem a brankářem, hercem Martinem Dejdarem 7:3. Za domácí dvakrát skórovali Petr Maděra, Lukáš Horáček a Tomáš Kotzian, jednu branku přidal František Baják ml. Ochozy ocenily nejen hru ale i charitativní počin aktérů zápasu, kteří věnovali vybranou finanční částku na obnovu tornádem zničené mateřské školy Hruškách. Spolu s dobrovolným vstupným to bylo 20 000 korun. Za SK Křenovice předal příspěvek zástupcům obce na Břeclavsku Petr Maděra, předseda klubu a místostarosta obce.