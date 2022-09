„Jablonec je to nejnepříjemnější, co nás mohlo potkat. Těšili jsme se, že budeme hrát doma s prvoligovým soupeřem, ale los nám prostě nepřál. Já jsem chtěl někoho tady poblíž, nejraději Zbrojovku nebo Slovácko. Ale samozřejmě s tím nic neuděláme. Teď budeme řešit termín, protože máme mistrák krátce po poháru. Už v sobotu dopoledne a je jasné, že z Jablonce se budeme vracet někdy ve čtvrtek nad ránem,“ komentoval vyškovský kouč pohárový los třetího kola.

MOL Cup - 3. kolo:

Velvary – Baník Ostrava, Hlučín – Viktoria Plzeň, Soběslav – Karviná, Domažlice – Sparta Praha, Zápy – Sigma Olomouc, Frýdek-Místek – Slovan Liberec, Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové, FK Jablonec – MFK Vyškov, Dukla Praha – Slavia Praha, České Budějovice – Vlašim, Mladá Boleslav – Prostějov, Trinity Zlín – Jihlava, Bohemians Praha – Třinec, Příbram – Teplice, 1.FC Slovácko – Varnsdorf, Táborsko – Zbrojovka Brno.

Se svými svěřenci tedy pojede potřetí za soupeřem. V prvním i druhém kole měl MFK divizní soupeře. Na úvod vyhrál v Uherském Brodě 3:1, ve druhém ve Všechovicích 9:2. Oficiálním termínem třetího kole je středa 19. října (15.00), ale jak naznačil Trousil, asi se bude měnit.

Reprezentační přestávky vyškovští fotbalisté využili k doléčování drobných šrámů a v tomto týdnu absolvovali sedm tréninků. O víkendu pojedou někteří hráči B mužstvem do k utkání I. A třídy do Dubňan. Ostatní budou mít volno a běžný týdenní tréninkový rytmus naskočí od úterka. „Já jsem ve čtvrtek byl na profilicenci v Praze a teď si jedeme s Doškovými vyčistit hlavu do Jeseníků,“ prozradil svůj víkendový program vyškovský lodivod.