Čím teď nahrazujete čas, který jste v tomto období věnoval zimní přípravě v klubech?

Zápasy a tréninky mi určitě chybí a myslím, že nemluvím pouze za sebe. V tomto nelehkém období, kdy je v celém světě Covid-19 se snažím nahrazovat fotbalové i futsalové tréninky a zápasy individuálním tréninkem. Hodně běhám venku. Také chodím trénovat na hřiště, buď sám, nebo se svým bratrem, který se zotavuje po fotbalovém zranění, a samozřejmě ještě posiluji. To buď na workoutovém hřišti nebo doma, protože jsou posilovny také bohužel zavřené. Každopádně se snažím každý den nějak trénovat. Dělám maximum proto, abych si udržel kondici a mohl se vrátit v plné síle na hřiště.

Je možné při daných omezeních trénovat i s míčem?

Jak už jsem odpovídal v předešlé otázce, dá se pouze běhat, posilovat, nebo maximálně ve dvou lidech si jít aspoň nějak pohrát s míčem. Určitě se dá najít nějaká alternativa. Nicméně se nemůžu dočkat až vše bude v normálu a s celým týmem se opět sejdeme na hřišti.

Jak se liší, pokud se vůbec liší, individuální tréninkové plány pro druhou futsalovou ligu a I. A třídu ve fotbale?

Myslím si, že se individuální plány se nijak výrazně neodlišují. Pokud by se normálně trénovalo, tak na fotbale se většinou více běhá a na futsalu se spíše soustředíme na futsalové věci, jako jsou taktika, signály, práce s míčem. Nemá cenu běhat na fotbale i na futsale, a to moc dobře trenéři vědí.

Kontrolují vás trenéři?

S Laďou Štrublíkem, trenérem futsalového týmu, si občas napíšeme. Zeptá se, co dělám, anebo napíše, co by bylo dobré dělat. Fotbaloví trenéři nás nekontrolují. Spoléhají, že každý ví, co je třeba pro udržení kondice dělat. Myslím si, že každý by se měl jít aspoň čas od času proběhnout.

Jak jste dělil čas mezi fotbal a futsal v hlavní sezoně?

Někdy je to opravdu dost obtížné. Dá se říct, že v hlavní sezoně jsem neměl ani jeden den v týdnu volno. Je to velká zátěž hlavně pro tělo, které taky potřebuje nějakou regeneraci. Určitě by to nešlo takhle dělat, pokud by to člověka nebavilo.

V čem obecně je rozdíl mezi fotbalem a futsal?

Ač si to někdo nemyslí, tak je to dost odlišné. Futsal je rychlejší, přesnější. Ve futsalu je to více o taktice a signálech. Fotbalový trénink je spíš o práci s míčem a rychlosti, a taky si myslím, že ve fotbale se více ukáže, jak dobré máte hráče. To ve futsale se to trochu ztratí.