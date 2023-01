Dorostenci se po čase vrátili do výkonnostího fotbalu, jsou nováčky moravskoslezské divizní skupiny D. Vzhledem k tomu šli do soutěže hlavně s cílem se v ní „zabydlet“, postupně vylepšovat výkony, hrát dobrý fotbal a posunout hráče na vyšší úroveň. Starší dorostenci jsou po podzimní části na třináctém místě, mladší soutěž suverénně vedou.

„Třináctá příčka je v konečném znění v podstatě dobrá, protože nás svazovala vleklá zranění. Tyhle okolnosti nás nutily využívat na naše utkání mladší dorostence, jiná možnost nebyla a musím říct, že mladší kluci nám pomohli opravdu hodně, za což jim všem patří velké poděkování. Je pravda, že jsme chtěli být do jedenáctého místa, na které nám chybí tři body. Určitě nás mrzí čtyři utkání, které jsme prohráli o branku, což nám také psychicky nepomohlo. Na druhou stranu kluci hráli na hranici toho, co nám situace umožňovala, takže žádné výtky nepřipouštím. V některých utkáních se nám dařilo a v některých zase méně. V něčem jsme si vybrali nováčkovskou daň, když jsme lacino inkasovali zbytečné branky, a to nás sráželo hodně dolů. Teď se musíme zaměřit na tyto chyby a odstranit je z naší hry. Potom si myslím, že můžeme být ještě lepší. Čeká nás v zimní přestávce hodně práce,“ zdůraznil v hodnocení podzimních výsledků týmu U19.

MFK Vyškov

Starší dorost U19

Tabulka:

1. Kroměříž 15 12 1 2 47:17 37

2. Líšeň B 15 9 3 3 49:16 30

3. Sparta Brno 15 9 3 3 34:16 30

11. Havl. Brod 15 5 3 7 27:33 18

12. Chotěboř 15 5 2 8 24:28 17

13. Vyškov 15 4 3 8 29:31 15

Střelci: 8 - Vojtěch Vráblík, 7 - Michal Murányi, 2 - Matěj Prachař, Ondřej Petroušek, Matěj Tesáček, Radek Šenk, Ondřej Zajíček, Traore Alassane, 1 - Ahanna Grant Williams, Marek Vintr, Filip Pučan.



Mladší dorost U17

Tabulka:

1. Vyškov 15 14 1 0 72:14 43

2. Sparta Brno 15 11 1 3 78:21 34

3. Líšeň B 15 11 0 4 76:25 33

4. Havl. Brod 15 10 3 2 65:20 33

5. Svratka Brno 15 8 2 5 41:30 26

Střelci: 11 - Marek Vintr, 9 - Vít Bělík, 8 - Vojtěch Hořava, Vojtěch Šamšula, 6 - Tadeáš Vašíček, 5 - Dennis Stuchlík, Filip Pučan, 4 - Patrik Haška, 3 - Matěj Tesáček, Matyáš Meitner, 2 - Jiří Soldán, Libor Aujeský, 1 - Oldřich Lukeš, David Machek, Adam Paseka, Tadeáš Košťál, Filip Gorošák.

Družstvo do sedmnácti let svoji podzimní divizi zcela ovládlo. V patnácti zápasech ztratilo jen dva body domácí remízou 3:3 s Hodonínem. Soutěž vede s náskokem devíti bodů před Spartou Brno. Má třetí nejlepší útok v soutěži (72 gólů) a suverénně nejlepší defenzívu (jen 14 inkasovaných gólů).

„Ze sedmnáctky máme všichni velikou radost. Je to výborný výsledek a dobrá práce jak hráčů, tak trenéra Aleše Krejčího a celého realizačního týmu. Tento ročník je tvořen ze stabilních hráčů, obměna před sezonou byla velice malá. Tým byl pouze doplněn o několik hráčů z nižší kategorie, kteří jsou také na velice dobré úrovni. Takže věříme, že to kluci zvládnou a soutěž vyhrají i v jarní části. Pro další sezonu je dobrá zpráva, že celé ročníky 2006 a 2007 se posunou do staršího dorostu, kde můžou pracovat pohromadě dále,“ oceňuje Liška.

Dorosteneckou divizi Vyškov opustil, protože v podstatě neměl hráče. Liška připouští, že si klub vzal vlastně jakousi garanční dobu na restart celého systému výchovy mládeže.

„Před čtyřmi roky jsme divizi opustili, protože jsme neměli ročník 2002 a neustále jsme byli nuceni doplňovat mladší hráče do o dva roky vyšší kategorie. To samozřejmě nebylo dlouhodobě únosné a hráči kolikrát měli v nohách tři utkání za víkend a následovala i zranění hráčů. Proto jsme se rozhodli, že divizi opustíme a musíme dát do pořádku hlavně týmy U19 a U17, což se nám nakonec povedlo. V krajském přeboru jsme spojili dorost MFK Vyškov s Dědicemi a jak se ukázalo, byl to dobrý krok pro obě strany. Když jsme tenhle projekt provedli, byli jsme za to kritizovaní, že to nemá smysl, ale já musím říct, že to smysl mělo. Věděli jsme, že návrat do divize nebude lehký a bude to práce určitě na nějaký čas, což se také potvrdilo. Dvakrát nebyla soutěž dohraná vinou pandemie. Ta doba pro nikoho nebyla jednoduchá. Proto si postupu do divize velice vážíme,“ připomněl i začátky konsolidace šéftrenér mládeže.

Celá vyškovská mládež zažívá v posledních letech výrazný progres. Po „kádrových“ problémech má dnes MFK šestnáct mládežnických družstev s více než třemi stovkami mladých fotbalistů.

„Za nějakých osm let jsme udělali spoustu práce, a začaly se nám naplňovat naše sny, že můžeme mít týmy po ročnících, což se od U17 až po U8 plní. Každý musí pochopit, že to je mravenčí práce a nic se nedá udělat ze dne na den. Když jsem přišel do klubu tak tu bylo 92 mládežníků, to číslo stouplo o 212 členů a každý rok se navyšuje. Navíc se nám povedlo naplnit další třídu hráčů na základní škole Purkyňova. A za náš další úspěch považuju už tradici pořádání tábora pro kluky a holky,“ zdůraznil Jaroslav Liška.