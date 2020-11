Když byl mladší, u televize hltal každý jeho pohyb. Obdivoval nejen jeho mimořádnou techniku, ale i ladný pohyb a míčová kouzla. Podle známého fotbalového trenéra Františka Komňackého byl ve středu zesnulý Argentinec Diego Maradona fenomenální hráč, jehož úrovně nedosahuje ani o generaci mladší krajan Lionel Messi. „Byl to výjimečný zjev,“ tvrdí devětašedesátiletý kouč.

Známý trenér František Komňacký dovedl fotbalisty Hodonína do třetí ligy. | Foto: Deník / Kopl Libor

Byť se bývalý trenér Slovácka, Zlína, Jablonce, Ostravy, Drnovic nebo Jihlavy se slavným hráčem nikdy nesetkal, celou jeho kariéru bedlivě sledoval. „Já i celá moje generace jsme ho žrali,“ přiznává s úsměvem. „Byl to hráč, na kterého jsme se mohli dívat po celou dobu. Byl to výjimečný fotbalový zjev, jenž sám dokázal rozhodovat utkání. I když balon neměl u sebe, pořád byl zajímavý,“ pokračuje. „Samozřejmě to bylo nejlepší v okamžiku, kdy se dostal k míči. To, co uměl s balonem, nikdo před ním ani po něm nedokázal. Podle mě se už takový fotbalista nikdy nenarodí,“ myslí si.