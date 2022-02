Obhájce mistrovského titulu Slavia „zapůjčila“ hned dva muže. Stejnojmenný syn slavnějšího otce a reprezentanta, brankář Antonín Kinský doplní dvojici Boris Essele – Štěpán Spurný. Kinský ml. nastupoval v mládežnických reprezentacích. V uplynulé sezoně do Slavie přestoupil z Dukly a v „sešívané“ juniorce odchytal osm zápasů v české třetí lize. O šest zápasů víc tam zaznamenal další slavistický mladík, obránce František Matys.

Ze Slovácka doplní MFK rovněž duo, dvacetiletý obránce Radim Olšanský a Černohorec Marko Merdovič. Ten má tři reprezentační starty v mládežnických reprezentacích své země a této sezoně nastupoval zejména za béčko Slovácka.

Ovšem zřejmě nejvíce sledovaným mužem bude Američan Ethan Dobbelaere. I on zatím bude mít půlroční hostování. Přichází z týmu Seattle Sounders a přináší si zkušenosti i z Major League Soccer, kde hraje spousta světových hráčů. Trenér Jan Trousil s ním počítá do ofenzívy.

Příravné zápasy MFK:

- Olomouc 2:4, - Hodonín 3:0, - Trenčín 1:1, - Zbrojovka 1:3, - Rosice 2:2, - FC Shukura Kobuleti (Gruzie) 2:1, - FC Petrolul Ploiesti (Rum.) 3:3, - Skalica 0:0, - Uničov 0:0.

„Působí živě, je to křídelní hráč, které potřebujeme. U něj je rychlostní předpoklad. Na hřišti působí dobře, jak technicky, tak čtením hry,“ říká na adresu devatenáctiletého záložníka šéf vyškovské lavičky.

„Aktuálně poznávám město a tým, dostávám se do pohody a seznamuji se se spoluhráči. Jsem daleko od rodiny a domova, nicméně myslím si, že půjde o skvělou zkušenost. Mám šanci se osobnostně rozvíjet. Chci mít pozitivní vliv v sezoně a dát nějakých pět šest gólů během jarní fáze. Mám za cíl pomoct Vyškovu, aby se posunul výše tabulkou,“ napsal na klubový web devatenáctiletý fotbalista, který si zahrál i na mistrovství světa do sedmnácti let v roce 2019.

Už dříve se k týmu připojili mladíci širšího kádru Zbrojovky. Útočníci Martin Sedlák a Barnabáš Lacík, a také devatenáctiletý obránce Jaroslav Harušťák z Baníku Ostrava, kterého Trousil v přípravě zkoušel na postu stopera. Po půlroční pauze se opět vrací záložník David Moučka, který za Vyškov už hrál v předchozích dvou sezonách. Loňský podzim strávil ve Znojmě.

„Pokračujeme v trendu nabízet takovým mladým klukům odrazový můstek a pomoct jim ve startu kariéry. Jsem rád, že můžeme pokračovat zejména v nastavené spolupráci s brněnskou Zbrojovkou,“ komentoval příchody generální manažer klubu Zbyněk Zbořil.

V přípravě zatím Vyškovští sehráli devět zápasů s bilanci 2 - 5 - 2. Ke generálce si na sobotu pozvali Hanáckou Slavii Kroměříž, která po podzimu vede Moravskoslezskou ligu. Místo a začátek zápasu budou upřesněny na: www.mfkvyskov.cz