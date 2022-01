Přípravné zápasy MFK:

Olomouc - Vyškov 4:2 (2:1), Vyškov - Hodonín 3:0 (0:0), Trenčín - Vyškov 1:1 (0:1), Zbrojovka Brno - Vyškov 3:1 (1:1), Vyškov - Rosice 2:2 (0:0).

Další program:

5. 2. Vyškov - Skalica (13.00)

7. - 13. 2. soustředění Antalya, Turecko

19. 2. Vyškov - Uničov (11.00)

26. 2. Vyškov – Kroměříž (čas a místo budou upřesněny)

5. 3. první kolo jarní F:NL Vyškov - Opava (10.15 v Drnovicích)

„Sednout si na to musíme už teď v úterý, protože musíme nahlásit jména lidí do letadla. Poletí dvacet hráčů plus dva gólmani a pět členů realizačního týmu,“ upřesnil trenér Jan Trousil počty hráčů, které bude mít v Turecku na pod dohledem.

Tento týden od pondělí do čtvrtka budou probíhat normální tréninky, ale, jak už bylo řečeno, již s jiným charakterem. Začne herní ladění mužstva. V pátek MFK sehraje na domácím umělém trávníku šestý přípravný zápas se slovenskou druholigovou Skalicou (po podzimu je na 4. místě tabulky). Zápas se bude hrát od 13.00 hodin. V sobotu dostanou hráči volno a v neděli ráno bude ve Vyškově sraz k odjezdu do Vídně. V Antalyi jsou v plánu dvě přátelská utkání.

Kádr týmu zatím opustili jen brankář Martin Šustr a záložník Marek Vintr. Konečná druholigová „soupiska“ se po soustředění bude ještě dolaďovat.

„Určitě si necháme prostor i pro hráče, kteří do Turecka nepoletí. Doma zůstane tak pět šest kluků. Budou trénovat s béčkem a s dorostem. Někteří z nich tady zůstanou, protože na jaro budeme potřebovat široký kádr. Těch patnáct zápasů je pořádně nahuštěných. Jen v březnu budeme včetně dohrávky s Líšní hrát pět utkání. Samozřejmě, ani další příchody nejsou vyloučeny, ale to už by opravdu byly jen kosmetické změny a museli by to být hráči, o kterých víme, že budou posilami i bez nějakého velkého zkoušení,“ dodal Trousil.