Čím jste se v karanténě udržoval v kondici a čím se bavil?

Měli jsme individuální plán od trenéra. Nebylo to extra náročné, ale bylo potřeba to všechno odběhat, aby se organizmus připravil na velkou zátěž. Budeme hrát prakticky dva zápasy týdně. Celou karanténu jsme s manželkou a dcerou strávili u rodičů v Rybníčku. Rodiče mají domek na konci dědiny u pole, takže jsem hned vybíhalk na polňačku. K tomu přibyla nějaká domácí cvičení. Jinak jsme společně koukali na pohádky a něco jsme si přečetl.

Kondičně to tedy problém asi nebude. Jak vás po té pauze poslouchá balón?

Odehráli jsme nějaké přáteláky. S každým zápasem to bylo lepší. To u každého hráče, nejen u mě. Ale velmi důležitá bude regenerace. Kvůli opatřením teď žádná nebyla. Na mistráky se moc těším, bohužel první pro čtyři žluté karty hrát nemůžu. Takže se chystám až na druhý zápas a na pilování techniky mám tedy o pár dnů navíc. Ale raději bych byl v úterý na hřišti.

Na začátek máte teoreticky nejtěžšího možného soupeře, lídra tabulky. Asi vám to bude hodně cukat s nohama…

Každému by takový zápas chyběl. Zahrát si proti prvnímu je vždycky malý fotbalový svátek.

Jak vidíte šance Prostějova na trávníku zatím nejvážnějšího kandidáta na postup?

Jako otevřené. Naší výhodou může být, že v Pardubicích od nás nikdo moc nečeká. Navíc po té pauze je to jako první zápas nové sezony. A ty bývají specifické. Po přípravných obdobích je první zápas vždycky s velkým otazníkem. I pro jasné favority. Teď o to větším, že se všude trénovalo v podstatě jen individuálně. Teprve se uvidí, kdo a jak to zvládl. Takže si nemyslím, že jsme předem poražení. Naopak, chceme v Pardubicích uspět za tři body.

Do Prostějova jste přišel ze Zbrojovky, která se chystá Pardubice z první příčky sesadit. Ve vašem mužstvu je několik dalších bývalých Zbrojováků. Je pro vás i motivací Brnu pomoct?

Já odpovím jen za sebe. Takto jsem o tom ani nepřemýšlel. A kluci asi taky ne. V tomto směru jsem neutrální. My hrajeme především sami za sebe. A Zbrojovka taky, pokud na to má, postup si uhraje sama.

Jak by tedy mělo prostějovské jarní účinkování vypadat?

V plánech na jaro je třeba vyjít z podzimu. Na podzim jsme nezvládli hodně zápasů se soupeři v tabulce pod námi nebo blízko kolem nás. Tedy výsledkově, protože herně to tak špatné nebylo. Třeba ve Vítkovicích jsme vedli 2:0 a pak jsme dostali dva zbytečné góly. Jednoznačně dva ztracené body. A takových zápasů bylo, jak jsem řekl, víc. V tabulce jsme mohli být někde úplně jinde. I v horní polovině. Proto teď to musíme dotahovat. Já očekávám, že se nám to podaří během prvních pěti kol a budeme se pohybovat v klidném středu.

Jak si představujete svůj osobní podíl?

Na podzim jsem dal tři góly a všechny byly bodové. (1:0 doma s Vyšehradem, 2:2 ve Vítkovicích a vítězný gól na 3:2 doma s Varnsdorfem, pozn. red.) Nastoupil jsem ve všech zápasech, většinu jsem odehrál v obraně. To se mně teď teda nepodaří, ale po absenci s Pardubicemi bych už na hřišti chybět nechtěl. Na podzim byly moje osobní statistiky dobré, ale samozřejmě těch gólů a asistencí, také mám tři, mohlo být víc. Tak to přijde snad na jaře, a pomůžu týmu minimálně jako na podzim.