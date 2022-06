Miloslav Brtníček se rozloučil s fotbalovou píšťalkou. Postupovým utkáním FKD

V posledním kole letošního okresního přeboru Vyškovan Miloslav Brtníček na prvoligovém stadionu v Drnovicích odpískal svůj poslední fotbalový zápas. Převzal gratulace, poděkování. Jistě oprávněně. S píšťalkou běhal nejen po moravských trávnících dlouhých 41 let. Asi by to ještě chvíli vydrželo, protože fotbal zůstává významnou součástí jeho života, ale zdraví prostě má své limity. „Ostruhy, kyčle, záda, … prostě na kulhavého chlapa se fanynky dívat nechtějí,“ říká s úsměvem šedesátiletý ředitel vyškovské základní školy Na Vyhlídce.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Miloslav Brtníček (uprostřed) ukončil více než čtyřicetiletou kariéru fotbalového rozhodčího. | Foto: Deník/ Redakce