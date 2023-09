Na Slovince platil Švancara. Jihomoravané jsou ve finále DANUBE-MORAVIA Cupu U17

Vypadá to, že se potatil. Ve druhém utkání DANUBE-MORAVIA CUPu 2023 fotbalových reprezentací hráčů do 17 let z družebních regionů ze šesti zemí ve Vyškově dal Daniel Švancara, syn internacionála Petra Švancary, do sítě výběru oblasti Lublaň všechny tři góly. Reprezentace Jihomoravského krajského fotbalového svazu Brno porazila Slovince 3:1 a zítra si zahraje finále proti vítězi skupiny B, výběru Fotbalového svazu Bělehrad ze Srbska.

Výběr JmKFS Brno na DANUBE-MORAVIA CUPu ve Vyškově. | Foto: Deník/ Redakce