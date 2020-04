„V zápasech v Brně byl stadion našlapaný. Ale hodně diváků chodilo i u nás. Třeba, když jsme s nimi hráli v devadesátém šestém roce, tak tam přišlo 37 000 diváků. Na další zápas 27 000. U nás v Drnovicích deset tisíc. Několik let jsme měli vynikající mužstvo a sehráli nespočet krásných zápasů. Třeba Slavii jsme dali 3:0. Nebo se Spartou. To bývala dramata. Dvakrát 4:4. Jednou jsme prohrávali 0:3, pak jsme 4:3 vedli, a nakonec z toho byla plichta. Se Žižkovem jsme devadesáté minutě tekli 0:2 a půl stadionu uteklo. Ale pak dal Radek Drulák dva góly, a ti co odcházeli to museli před stadionem slyšet a litovat,“ vzpomíná.

V rodné obci chodí na fotbal od časů, kdy se tu hrávaly okresní a krajské soutěže. Klubový dres samozřejmě také oblékal. Začal jako záložník a v dorostu se přemístil mezi tyče. S aktivním fotbalem musel skončit brzo. Přednost dostalo zaměstnání. Jako vyučený kuchař začal dělat o sobotách a nedělích a v týdnu moc nešlo stíhat ani tréninky. Ale velkým fanouškem zůstal. Později si už mohl program přizpůsobit a v ochozech chyběl jen výjimečně.

„Když jsem ještě chytal za dorost, tak mě ve Švábenicích zlomili nohu. Měl jsem sádru až po zadek, a tak mě brácha vozil na fotbal na dvoukoláku. Postupně, jak jsme stoupali v soutěžích, tak jsme s kamarády vytvořili takovou pravidelnou partu. Bylo nás tak deset patnáct, Milin Račanský, Sir Burian, Peťa Urbankčok, zvaný fyzička, Fana Brunclík, Zdenek Prevozník a další. To ještě nestál nový stadion a na béčku byla plechová tribunka. Neměli jsme bubny nebo trubky, a tak jsme mlátili do těch plechů, a byl to docela rachot,“ usmívá se při vzpomínce.

Před tím s partou občas zajeli na nejvyšší soutěž do Brna. Tam tehdy jezdilcelý ještě původní velký Jihomoravský kraj. Zbrojovka prožívala nejkrásnější období své historie. „V této partě jsme tam jezdili v době, kdy získali titul a těsně po tom. To byl skvělý mančaft, s Kroupou, Jarůškem, Václavíčkem… Pod Masopustem hrávali výborný fotbal, hodně útočný. Za Lužánkami bylo i 50 00 diváků. Narvaný stadion. Stávali jsme někde dole a v podstatě se nešlo ani pohnout. Jsem rád, že sice v menším, ale podobnou atmosféru, jsme pak zažívali i doma v Drnovicích,“ oceňuje Ignačák.

Drnovice působily v nejvyšší soutěži deset sezon. Šestapadesátiletý fanoušek loví z paměti ta velká fotbalová jména, ale všechna si samozřejmě vybavit nemůže. Z těch prvních to byli Vlastimil Palička, Jiří Hajský, Róbert Kafka, později Jaroslav Šilhavý, současný trenér národního mužstva, Radek Drulák, král ligových kanonýrů, Eda Lasota, Jaroslav Timko, Víťa Tuma, Miroslav Kadlec…

„Obecně můžu říct, že blíž jsme měl k těm starším, kteří sem přicházeli. Na rozdíl od některých mladších, to byli normální lidoví skromní kluci. Něco dokázali a ani u nás si na nic nehráli a nemuseli nic dokazovat. Dalo se s nimi normálně mluvit. Někteří mladíčci nosili nosánky zbytečně výš, než na co měli nárok… Z těch velkých jmen nejde vytáhnout jen některá. Ale jednu výjimku udělám. Róbert Kafka! To byl miliónovej, hodnej kluk. Dobrák. A určitě stále je,“ chválí věrný fanoušek.

V devadesátém roce začal vařit v Lulči na hotelu, kam se hráči chodili stravovat. Takže k fotbalovým zážitkům přibylo mnoho dalších, stylově řečeno, přímo z kuchyně mužstva. Pavel Ignačák upozorňuje, že většina se publikovat nedá. Mužstvo bylo i výbornou partou a na soukromých „párty“ nebo po vyhraných zápasech se kluci prý dokázali pěkně odvázat.

„U jídla taky trochu poznáte, jaký kdo je. Kluci samozřejmě měli speciální jídelníčky, dietky. Před zápasy je jakš takš dodržovali, ale po zápasech a trénincích to bylo o něčem jiném. Třeba když tu byl trenér Dejmal, ten si tuhle stránku přísně střežil. Ale stejně nic neuhlídal, protože nemohl být všude. A tak jsem místo třeba jogurtů, marmeládek, všelijakých cereálií, kašiček nebo rýže musel servíroval svíčkovou, vepřovou a guláše. Největší svéráz v tom asi byl Jaro Timko, ten byl gulášovej. Vždycky chtěl jen guláš a na jakýkoliv způsob,“ vaří klubový „šéfkuchař“.

Na fotbal chodí pan Ignačák s prakticky se stejnou partou i v současné době, kdy se Drnovičtí snaží vrátit se z okresního přeboru alespoň do krajských soutěží. „Někdy mně to při vzpomínání na fotbale, nebo když jdu kolem stadionu na tenis, přijde trochu líto, co tu z toho zbylo. Ale musíme brát stav věcí takový, jaký je. Teď se alespoň nějaké ledy hýbou. Stadion patří obci. Hlavní tribunu – áčko – si fotbalisti za podpory obce spravili sami. Dolů přemístili celé zázemí, které bývalo ve vedlejší sokolovně. Tam asi má být nějaká posilovna. Tribuna B se má bourat. Trávník je pořád vynikající, o to dobře stará Peťa Matulů, který taky trénuje dorostence…,“ nedopoví myšlenku fanoušek, který blízko hráčské kabiny zažil všechnu tu slávu, ale i pády.