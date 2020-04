Jaké pocity při vzpomínkách na Drnovice převažují?

To už je dvacet let? Je to možné? Jen ty nejlepší, strašně rád na to vzpomínám. Zrovna nedávno, když Peťa Uličný slavil sedmdesátiny. Potkal jsem se tam s Honzou Gottvaldem. Zavzpomínali jsme a oba jsme měli málem slzy v očích.

Není divu, vždyť to asi byl váš největší trenérský úspěch.

Spíš jeden z největších. Třetí jsem byl i se Zbrojovkou a Baníkem Ostrava. A sám mezi velké úspěchy řadím i postup do první ligy s Jihlavou.

Které hráče byste označil za ty, kteří mužstvo táhnou, nebo, jak se říká, udělají trenéra?

Největší personou byl určitě Míra Kadlec, který sem přišel z Bundesligy. Obrovská osobnost. Uvědomte si, že to bylo krátce po úspěšném Euru v devadesátém šestém v Anglii, kde byl kapitánem stříbrného mančaftu. Jestli stále nebyl na vrcholu, tak pořád ještě těsně pod ním. Ale i jinak, vlastně co hráč, to velká fotbalová kvalita. V brance Martin Vaniak, Tuma byl v té době nejlepší ligový střelec. Martin Müller, Kufa, Pavel Zavadil… Velkou kariéru akorát začínali Zdena Grygera, Broňa Červenka, Mira Holeňák. Byli mladí, ale dotáhli to do reprezentace. Prostě perfektní mužstvo.

Nezmínil jste brněnské fotbalisty, kteří pro Drnovice také odvedli výborné služby.

To je potřeba upřesnit. Ta hlavní vlna z Brna přišla až po mně. Já když jsem do Drnovic nastoupil, tak tam nebyl nikdo. Jako první přišli Zdena Valnoha a Marcel Cupák. Před tím tam hrál Bob Kafka, ale ten už tam za mě nebyl. Až když jsem odešel, tak přicházeli další.

I za vašeho působení hrál klíčovou roli v Drnovicích Jan Gottvald. Říká se, že trenérům mluvil do sestavy…

No, snažil se… (úsměv) Ale já jsem ho dostal. Jednou, když mně zase radil, jak by to mělo být a jak by to postavil on, tak už jsem to nevydržel a řekl mu, ať napíše sestavu. Přečetl jsem si ji a říkám mu, že by se mně taky líbila. Měl v ní dvanáct hráčů. Tak jsem ho poslal, ať do domluví s rozhodčím, že já jsem pro.

Často se spekulovalo o podmínkách v Drnovicích. Můžete potvrdit, že byly srovnatelné s kluby jako třeba Brno nebo Ostrava, v nichž jste také působil?

Já jsem do Drnovic přišel, když už stál nový stadion. Sponzorem byl Chemapol, takže ty podmínky určitě srovnatelné byly. Ale jinak to byla a zůstala vesnice s prvoligovým stadionem. Něco jako v té době Blšany. Možná tu byl i určitý nadstandard. Když jsem potřeboval vajíčka nebo králíka, tak stačilo se jen zmínit. (úsměv) Ale, jak jsem řekl, vzpomínám na to velice rád a takových příběhů bylo daleko víc. Vždyť jsem tak prožil dva a půl roku. I když to je vesnice, měli jsme výborné návštěvy. Jezdily sem houfy fandů z Brna. Zápasy bývaly vyprodané. V zápasech s Brnem lidi stávali i na střechách domů za brankami.

Tradovalo se, že když jste hráli pohár s Mnichovem 1860, tak Němci Drnovice nemohli najít…

Já nevím, co je na tom pravdy. Ale jisté je, že když náš našli, nechtěli uvěřit, že pro ně uprostřed polí stojí takový stadion.

Když jsme zmínili Pohár UEFA. To smolné vyřazení asi dodnes mrzí.

Mrzí, nemrzí. Každopádně jsme s německým fotbalovým gigantem té doby sehráli dvě naprosto vyrovnané partie. Vyřadil nás takový polovlastní gól. Po trestňáku to Fabio Gomez nějak nešťastně tečoval.

Asi jste měl mužstvo, které v Evropě mohlo prorazit dál.

Já si myslím, že i tak to byl velký úspěch. Hráli jsme na olympijském stadionu. Pro všechny to byl mimořádný zážitek.

Fotbalovou scénu jste před časem opustil z pozice sportovního ředitele Zbrojovky. Neláká vás třeba prvoligová lavička?

Odešel jsem z postu sportovního ředitele a zároveň trenéra. Zpět mě to opravdu vůbec netáhne. Dokonce jsem rád, že už ve fotbale nepůsobím. Myslel jsem si, že jednou skončím zase u mládeže, kde jsem kdysi začínal a předám jim své zkušenosti. Ale dnes jsem rád, že se s některými lidmi nemusím potkávat. Dál to nechci rozebírat. Prostě, když jsem skončil, říkal jsem, že fotbalu jsem dal padesát let svého života. To stačí.

PaedDr. Karel Večeřa

Rok narození: 1955

Odchovanec Zbrojovky Brno (7 utkání první ligy)

Další kluby: KPS Brno, VTJ Tábor, VP Frýdek-Místek



Trenérská kariéra:

1994 FC Boby Brno

1996–1998 FC Boby Brno

1999–2001 FK Drnovice

2001–2003 1. FC Brno

2004–2006 FC Vysočina Jihlava

2006–2009 FC Baník Ostrava

2010–2011 FC Zbrojovka Brno



Současné zaměstnání: lektor na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně